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Video: Нескорені дивитись документальний фільм 2023

Дивитись онлайн документальний фільм Нескорені. Документальний фільм Нескорені 2023 дивитись онлайн на сайті телеканалу СТБ
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Нескорені | 08.09.2023 | 2023

Ці історії незламних героїв мусять знати кожен українець і весь світ – дивіться онлайн документальний фільм СТБ Нескорені. З 9 до 16 вересня в Дюссельдорфі відбудуться Ігри Нескорених, в яких військові зі всього світу доводитимуть, що їхня боротьба не завершується після поранень. Українська національна збірна вчетверте візьме участь у міжнародних спортивних змаганнях, щоб прославити свою країну й розповісти правдиві історії українських бійців.

Документальний фільм Нескорені присвячений 25 учасникам української збірної, які боронили Україну від російської агресії, отримали поранення й не здалися. Це історії мужності, взаємопідтримки й відновлення, адже ці спортивні змагання створені не заради конкуренції. У тренувальному таборі всі спортсмени – це однодумці, які підтримують одне одного на шляху реабілітації. Які вони, наші нескорені воїни? Що вони пережили й як знайшли в собі сили не опустити руки після важких поранень? Дивіться онлайн документальний фільм Нескорені на сайті телеканалу СТБ.

Ігри Нескорених

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