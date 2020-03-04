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Video: Прем’єра Супермама – дивіться скоро на СТБ

Прем'єра - Супермама 1 сезон почнеться скоро на СТБ. Дивіться випуски Супермама 1 сезон
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| 04.03.2020 | 2020

Довгоочікуване повернення Дмитра Карпачова у програмі Супермама на СТБ!

Щотижня за звання Супермами боротимуться чотири дівчини, які впевнені, що вони – ідеальні матері. Але проєкт Супермама 2020 покаже, усім їм є над чим працювати. Досвідчений психолог Дмитро Карпачов дістанеться до самих глибин свідомості матерів, щоб показати, які особистісні проблеми заважають їхньому ефективному спілкуванню з дитиною. Мама-барбі, мама-бізнесвумен, мама-аб’юзер – усім їм доведеться подивитися правді в очі та переоцінити свої методи виховання. У проєкті Супермама 2020 Дмитро Карпачов доведе, що хороша мама – це щаслива мама, тому не пропустіть прем’єру проєкту вже цієї весни на СТБ!

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