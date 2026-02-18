Проєкти
Україна має талант
Україна має талант
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
Всі проєкти
ru

Опиниться в сім’ї рідної сестри: прем’єра гостросюжетної мелодрами Підміна на СТБ!

18.02.2026

Підміна на СТБ — напружена драматична історія про зраду, таємниці й небезпечну гру, у якій одна помилка може змінити все життя. Коли правда прихована, а довіряти не можна навіть найближчим, героям доведеться зробити складний вибір і пройти через випробування, що перевірять їх на міцність. Чи можна повернути своє життя, якщо його вже хтось зайняв? Дивіться серіал Підміна на СТБ.

Video: Серіал Підміна: дивіться скоро на СТБ


Скоро розпочнеться серіал Підміна. Дізнайтеся, що чекає на глядачів у серіалі Підміна вже зараз

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати