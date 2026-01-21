Якою буде сцена Нацвідбору Євробачення-2026

Суспільне та STARLIGHT PRODUCTION презентують сцену Нацвідбору-2026
Суспільне Мовлення та STARLIGHT PRODUCTION презентують макет сцени Національного відбору на Євробачення-2026, фінал якого відбудеться вже 7 лютого.
За словами креативного продюсера Нацвідбору-2026 Германа Нєнова, задля урізноманітнення конкурсних перформансів були додані оновлені технологічні рішення.
«Головним завданням при створенні цьогорічної сцени було зробити унікальний сценічний простір, який у своїй конфігурації не мав би аналогів серед попередніх українських Нацвідборів.
Минулого року ми робили акцент на LED-екранах і контенті на них. Цього ж року під час брифування потенційних продакшенів я поставив за мету змістити фокус на світлові прилади, які формуватимуть геометрію майданчика.
Також для нас було важливо додати підлоговий екран і рухомий елемент у сценічний дизайн, щоб урізноманітнити перформанси та розширити виразні засоби порівняно з минулими роками. Нашою метою було створити сцену, яка давала б одразу кілька сценічних майданчиків і залишалася максимально гнучкою для режисерських рішень. Завдяки роботі команд Starlight Production цей задум вдалося точно уловити й реалізувати перфектно», — прокоментував Герман Нєнов.
За новим візуальним рішенням, журі Нацвідбору буде сидіти збоку, також зникне традиційний великий стіл. Окрім того, одним із додаткових просторів стане балкон, де розмістяться фіналісти.
Як і торік, в основу шоу ляже концепція «Музичної ДНК нації», розроблена командою дизайнерів Суспільного. Вона поєднала три важливі символи: серце — логотип Пісенного конкурсу Євробачення; музичні хвилі — як нестримна енергія коливання від звукових хвиль; та стилізований образ ДНК — як алюзія на танець ліній, музичних хвиль і вібрацій.
Нагадаємо, переможця Національного відбору та представника України на Євробаченні-2026 визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту.
Вечір Євробачення стартує 7 лютого з передшоу о 18:00, який можна буде подивитися:
- на телеканалі Суспільне Культура;
- на ютуб-каналі Євробачення Україна;
- на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні.
Нагадаємо, що за результатами жеребкування фіналісти Нацвідбору-2026 виступатимуть у наступному порядку:
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- Molodi — legends
- Monokate — «ТYТ»
- The Elliens — Crawling Whispers
- LAUD — Lightkeeper
- LELÉKA — Ridnym
- Mr. Vel — Do or Done
- KHAYAT — «Герци»
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
- «ЩукаРиба» — «Моя земля»
Переможця Національного відбору та представника України на Євробаченні-2026 визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%) під час фінального концерту, який відбудеться 7 лютого.
Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку Дія та за допомогою СМС.
70-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Гранд-фінал Євробачення відбудеться в суботу, 16 травня, а півфінали — 12 та 14 травня 2026 року. Конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії, Wiener Stadthalle, після перемоги JJ за піснею «Wasted Love» на Євробаченні — 2025.
Суспільне Культура та Радіо Промінь — офіційні медіапартнери Євробачення.
Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на Пісенному конкурсі Євробаченні — 2026.
