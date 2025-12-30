Що подивитись на СТБ в новорічну ніч та святкові дні: підбірка

Що подивитись на СТБ в новорічну ніч та святкові дні

Новорічні свята — ідеальний час, щоб зібратися разом, відпочити та провести вечори з улюбленими проєктами й фільмами. СТБ підготував святкову програму для глядачів — з прем’єрами, популярними проєктами та теплими історіями для всієї родини. Розповідаємо, що подивитися на СТБ у новорічну ніч та впродовж святкових днів, щоб кожен вечір був по-справжньому особливим.

Що подивитись на СТБ в новорічну ніч та на свята

«Обмежено придатні»

31 грудня з 7 ранку одразу всі серії

8-серійна комедійна драма про життя, яке змінила, але не зламала війна. Глибока й водночас легка історія про те, як війна впливає на звичайні українські родини. Як змінюються стосунки, внутрішній світ і погляди на майбутнє, коли світ навколо вже не буде таким, як раніше. Про складні вибори, емоційні гойдалки, теплі побутові моменти й здатність не втратити себе. Про кожного з нас — іноді розгублених, втомлених, іноді злих або смішних, але завжди чесних у своїх емоціях.

У ролях: Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Кароліна Мруга, Ніна Набока, Ірина Мак, Борис Георгієвський, Сергій Бережко, Наталія Мазур, Софія Бровко, Макс Бурлака, Василь Василик, Дарʼя Білоцерковець, Тетяна Комарова, Анна Коломієць, Остап Дзядек. Виробництво — Solar Media Entertainment спільно з телеканалом СТБ.

«Спіймати Кайдаша».

31 грудня з 13:00, одразу всі серії з перервою на новорічне привітання Президента

Культовий серіал СТБ, перегляд якого в новорічні свята вже є сімейною традицією українців. Герої якого такі рідні, ніби частинка власної родини. А їхні діалоги давно стали крилатими. Сучасні Кайдаші більш зухвалі і відверті, ніж їх класичні прототипи авторства Івана Нечуя-Левицького, але проблеми у них ті самі, що й сто років тому: сімейні конфлікти, побутові суперечки батьків та дітей, прагнення кращого життя і водночас страх починати щось змінювати. Улюблені Кайдаші зустрінуть цей новий рік разом з вами.

Шоуранерка – Наталка Ворожбит. У ролях: Віктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Ірина Мак, Григорій Бакланов, Ярослав Безкоровайний, Дарина Федина, Христина Федорак, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська та ін.

Гімн, що об’єднає усю країну

В новорічну ніч о 00:00

Новий 2026 рік на телеканалах медіакомпанії Starlight Media (СТБ, Новий канал, ICTV, ICTV2) розпочнеться в симфонії народного гімну, створеного медіагрупою спільно з рухом «Жовта стрічка». Народний гімн пролунає від Львова до Алчевська, від Чернігова до Сімферополя, а його головними героями та авторами стали самі українці. Партнерство найбільшої медіакомпанії та руху громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях покликане нагадати про важливість спільності та силу українського народу.

Виконання нашого гімну – це найсильніший ритуал, що дає сили, сцілює і об’єднує. Він про нашу ідентичність, про стійкість і спротив. Ми прагнемо, щоб в цю новорічну ніч він об’єднав всіх – воїнів і тих, хто чекає на їхнє повернення, вільні українські міста і ті наші міста та селища, що зараз продовжують чинити спротив навіть в умовах жаху російської окупації. Це народний гімн і ми сподіваємось, що його виконання продовжать разом з нами в кожному українському домі

Гімн наспівуватимуть звичайні люди – тихо, буденно та природно. В кожному кадрі ролику – українське місто і руки людини, що підіймають важливе нагадування про приналежність кожного з нас до великої української родини. Це відображення справжньої нашої мрії – про всіх своїх вдома, про наш гімн, що лунає у виконанні народу, якому під силу все. Участь українців, що нині вимушено перебувають в містах, тимчасово окупованих ворогом – стала можливою завдяки руху «Жовта стрічка».

За ними естафету привітань країни приймуть: Олена Фроляк, Фіма Костянтиновський, Юлія Зорій, Григорій Герман, В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Григорій Решетник, Яна Брензей, Олександр Терен, Олексій Новіков, Надія Матвєєва, Олександр Роменський, Олексій Суровцев, Ірина Мордусенко, Олександр Боднар, Олена Вознесенька, Альбіна Перерва, Віталіна Біблів, Михайло Соколовський, Борис Георгієвський, Олександр Форманчук.

Музичною основою гімну стала фортепіанна версія у виконанні телеведучої телеканалу ICTV Оксани Гутцайт.

Концерт MONATIK «Так вмієш лиш ти»

У новорічну ніч

MONATIK у Палаці спорту в Києві зібрав близько 11 тисяч шанувальників, які стали свідками наймасштабнішого шоу серії «I.V.» — концерту «Так вмієш лиш ти» на підтримку альбому «Вічно танцююча людина». Цей вечір перевершив усі очікування й став підтвердженням того, що навіть у складні часи мистецтво здатне об’єднувати, надихати та дарувати надію.

У новорічну ніч телеканал СТБ покаже цей особливий музичний вечір — концерт MONATIK «Так вмієш лиш ти». Глядачі СТБ побачать масштабне шоу з хітами альбому «Вічно танцююча людина», яскравими дуетами із запрошеними артистами та улюбленими піснями MONATIK.

Холостяк. Життя після проєкту

2 січня о 19:00

У фінальному епізоді «Холостяк. Життя після проєкту» героїні 14 сезону вперше відверто розкажуть, як змінилося їхнє життя після участі в реаліті. Що залишилося за кадром? Які почуття не потрапили в ефір? І з чим кожна з них вийшла з цього досвіду насправді?

До студії прийде і сам Тарас — щоб поставити крапки там, де для глядачів досі лишалися запитання. Чесні зізнання, несподівані подробиці та головне питання, на яке чекають усі: чи разом Холостяк і його обраниця Надін після проєкту?

Ведучий – Григорій Решетник

«Викрадена на Різдво». Новорічна прем’єра

3 січня о 19:00 одразу всі серії в ефірі СТБ та ексклюзивно на Sweet TV на будь-якому пристрої.

У зимові свята ми всі прагнемо тепла, дива і трішки казки. Цього року телеканал СТБ підготував особливий подарунок для своїх глядачів — чотирисерійну мелодраму «Викрадена на Різдво» виробництва Starlight Production. Це легка новорічна історія, у якій поєдналися романтика, добрий гумор, авантюрний дух та неочікувані повороти. У головній ролі – зірка «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк.

Напередодні Різдва 35-річну Христину, звичайну маму двох підлітків, помилково викрадають замість дружини забудовника. Але замість втечі Христина вирішує залишитися — адже це її шанс змінити життя. Викрадач виявляється чесним лікарем, якого довели до відчаю. Разом вони розробляють план помсти проти корумпованого бізнесмена.

У ролях: Антоніна Хижняк, Роман Луцький, Катарина Файна, Олександр Соколов, Олександр Рудько, Артур Шурипа, Григорій Боковенко, Мирон Шувалов, Іван Новінський.

Виробництво — Starlight Production.

