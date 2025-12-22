Найкращі різдвяні та новорічні фільми: підбірка від героїнь Холостяк-14

Що подивитись на свята: найкраща підбірка новорічних фільмів від героїнь «Холостяк-14»

Новорічні та різдвяні свята — ідеальний час, щоб уповільнитися, загорнутися в плед і влаштувати домашній кіномарафон. Не знаєте, що подивитися на новорічні свята? Героїні романтичного реаліті «Холостяк-14» на СТБ поділились своїми улюбленими святковими фільмами — від класики, без якої неможливо уявити Новий рік, до теплих романтичних історій. Зберігайте підбірку та обирайте настрій для новорічного вечора.

Найкращі новорічні фільми від Надін

Надін радить фільми, що асоціюються з дитинством, затишком і справжнім святковим дивом.

«Гаррі Поттер». Магія, дружба й віра в добро — ідеальний вибір для довгих зимових вечорів.

Магія, дружба й віра в добро — ідеальний вибір для довгих зимових вечорів. «Сам удома». Легендарна комедія, без якої просто неможливо уявити Новий рік.

До того ж, цього Різдва СТБ підготував особливий подарунок для глядачів — прем’єру новорічної мелодрами «Викрадена на Різдво», яка вийде 25 грудня. Не пропустіть премʼєру «Викрадена на Різдво» о 20:00 на телеканалі СТБ та ексклюзивно онлайн на Sweet.tv.

Найкращі новорічні фільми від Ірини

Ірочка віддає перевагу легким романтичним історіям із теплим післясмаком, тому дівчина радить переглянути фільм «Відпочинок за обміном». Фільм про нові починання, кохання і те, як одна подорож може змінити життя.

Найкращі новорічні фільми від Дарʼї

У списку Дарʼї — максимум святкового настрою та знайомі з дитинства історії.

«Красуня і Чудовисько» – р омантична казка про любов, яка змінює серця.

омантична казка про любов, яка змінює серця. «Ґрінч» – і сторія про те, як навіть найхолодніше серце може зігріти Різдво.

сторія про те, як навіть найхолодніше серце може зігріти Різдво. «Сам удома» – с вяткова класика, яку хочеться переглядати знову і знову.

Добірка новорічних фільмів від Анастасії

Анастасія обирає фільми з особливою атмосферою тепла, віри та родинних цінностей.

«Диво на 34-й вулиці». Класична різдвяна історія про віру в диво.

Класична різдвяна історія про віру в диво. «Сам удома 1» та « Сам удома 2». Дві частини, які вже стали обовʼязковим атрибутом новорічних свят.

та Дві частини, які вже стали обовʼязковим атрибутом новорічних свят. «Пережити Різдво». Кумедна й водночас зворушлива історія про самотність, родину та несподіване тепло.

Ми також підготували найкращу підбірку мультфільмів про Новий рік та Різдво для всієї родини.

Головне фото: Unsplash