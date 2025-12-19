Проєкти
Рішуча. Справжня. Небайдужа — ключові історії та інсайти SHE Congress 2025

19.12.2025

17 грудня Київ став центром сили ідей та сміливих рішень — тут відбувся She Congress під егідою WoMo. Подія об’єднала провідних представників бізнесу, соціальних ініціатив, креативних індустрій та освіти навколо практичних кейсів, сильних особистих історій і стратегій зростання. She Congress перетворився на простір, де народжуються нові сенси, партнерства та імпульси для розвитку в часи змін. Зранку гостей зустріла велкам-кава від Foundation Coffee Roasters. Ведучою конгресу цього року стала  Юлія Зорій (ICTV2). У вітальному слові Тетяна Смірнова (ekonomika+) наголосила на важливості внутрішньої підтримки та вдячності собі.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Лідерство в дії та як керівниці змінюють правила гри

Відкрила захід панель She in Business за модерації Євгенії Близнюк (Gradus). Учасниці дискусії Юлія Завалішина (Київстар), Тетяна Абрамова (Rito Group), Марина Авдєєва («Арсенал Страхування»), Катерина Загорій («Дарниця»), Поліна Лисенко (НАБУ) поділилися історіями, що загартовують сучасних керівниць, та обговорили принципи прозорості, стратегічного мислення та сміливості діяти.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Про те, яку роль відіграють технології і людяність у формуванні нової фінансової реальності розповіла Світлана Тюгаєва (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) у виступі «Фінанси майбутнього»

«Ми пройшли шлях від маленького регіонального банку до одного з основних гравців. А для цього потрібно постійно змінюватися».

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Олена Лада (BROCARD) у виступі «Світлі проєкти в темні часи» показала, як дизайн простору й атмосфера впливають на поведінку клієнтів і створюють нові комерційні сенси.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Про підтримку жіночого лідерства та роль союзників у бізнесі говорили під час панелі He for She, яку модерував Юрій Кляцкін (Школа імпровізації Кляцкіна). До розмови долучилися Сергій Мартинчук (Cisco Ukraine), Сергій Наумов (Ощадбанк) та Владислав Антипов (ЦЕРН). Учасники поділилися управлінськими кейсами та підкреслили, як різноманіття у командах впливає на якість рішень, корпоративну культуру та ефективність бізнесу.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Емоційно та проникливо Наталка Франчук (СТБ) розповіла про створення контенту, що резонує з потребами жінок, і підходами до формування продуктів, форматів відповідно до очікувань сучасної аудиторії.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Добрі справи і креативні рішення, що змінюють світ навколо

Панель She in Social за модерації Наталії Дмитренко (ОПУ) показала, як соціальні проєкти змінюють громади. Тетяна Кухоцька («Серце Азовсталі»), Тата Кеплер («Птахи» від БФ «Відчуй»), Ксенія Возніцина («Лісова поляна»), Оксана Лебедєва (Gen.Ukrainian), Валерія Татарчук («ТВОЯ ОПОРА») висвітлили історії ініціатив, що поєднують благодійність за покликом серця та стратегічний підхід.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

А She in Creative Industries за модерації Іванни Слабошпицької («КИЇВ24») зібрала лідерів медіа та дизайну. Влад Іваненко (Playboy), Антоніна Хижняк (заслужена артистка України), Ірина Метньова (Vandog Agency), Світлана Терещенко (BORISTENE),  Анна Мачух (ОМКФ) поділилися досвідом розвитку проєктів та виходу українських брендів на міжнародний ринок.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

А Тетяна Коровіна («Молокія») розповіла, як креативні рішення надихають жінок на сміливі ідеї та нові проєкти.

«Найгірше, що може зробити для себе жінка у креативній індустрії, бізнесі, побуті, загалом у своєму житті, це перестати пробувати нове» – зауважила Тетяна.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Освіта і комунікації як базис майбутніх змін

В інтерв’ю «Освітній трек 360°: стратегія, яка росте разом із дитиною» Тетяна Смірнова (ekonomika+) та Олена Сагітова (КМДШ Гранд) обговорили інтеграцію стратегії розвитку школи з потребами дітей.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Панель She in Education за модерації Тетяни Шерман (Academy DTEK) висвітлила ключові компетенції майбутнього та академічне лідерство. Анна Міщенко (КШДУ ім. С. Нижного), Юлія Юдіна («Колайдер»), Лілія Гриневич (ХНУ ім. Каразіна, Міносвіти і науки України), Валентина Сахно (Graduate Business School) обговорювали створення сучасних освітніх програм.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Панель She in Communications за модерації Олени Мошенець (ВРУ) зосередилася на стратегічних комунікаціях і зміцненні брендів. Учасниці: Олена Дерев’янко (PR-Service Agency), Оксана Стехіна (dentsu Ukraine), Ксенія Тюрікова (WTECH), Ірина Мілютіна (SCM).

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Панель She in Health за модерації Ольги Зими (ekonomika+) обговорювала здоров’я як ресурс для лідерства. Валерія Заружко (CNM London), Максим Рабінович (Healthy Mind), Ілля Бачурін (психолог, mental health консультант) розповіли про фізичне і ментальне здоров’я, роль спорту та використання ШІ у wellness.

Управління хаосом у мінливому світі

Панель She and Red Flags за модерації Тетяни Гончар (DCT Consulting) обговорила управлінські ризики. Марина Мкртичєва (Magnet Legal Law Firm), Олена Шуляк (голова комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування), Олена Ведмідь (Postmen), Катерина Кузьміна (AB InBev Efes Ukraine) аналізували «червоні прапорці» у корпоративній культурі, а Ірина Заславець (UNBROKEN) представила проєкт «(Не) до краси» для підтримки жінок після травматичного досвіду.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Панель She in Military за модерації Ксенії Драганюк («Землячки», WISPR) розкрила роль жінок у ЗСУ. Лідія Мудраченко («Пілюля»), Надія Самойлова («Тора»), Дар’я Борисенко («Гілка») говорили про ментальне здоров’я та суспільне сприйняття жінок-військових. Лідія Мудраченко поділилася: «Все ж таки залишився той стереотип, що жінка не піде в окоп. Є в мене багато посестер, які кажуть, що ми хочемо, але нас не пускають».

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

Завершила день панель She in Chaos з Юрієм Кляцкіним  (Школа імпровізації Кляцкіна), який показав, як хаос і швидкі зміни можна перетворювати на силу та адаптивність.

SHE Congress 2025: ключові історії та інсайти заходу

She Congress 2025 продемонстрував, що лідерство — це спосіб мислення, дії та взаємодії, який об’єднує бізнес, освіту, соціальні проєкти та креативність заради спільного розвитку та змін на краще. Організатор вдячні партнерам:

  • Генеральний партнер — UKRSIBBANK BNP Paribas Group
  • Головні партнери — Молокія, L’Oréal Україна, BROCARD
  • Генеральний інформаційний партнер — Starlight Media
  • Гостинний партнер — Академія ДТЕК
  • Б’юті-партнер — Shiseido
  • Кавовий партнер — Foundation Coffee Roasters
  • Солодкий партнер — БКК
  • Водний партнер — Моршинська
  • Алкогольний партнер — AZNAURI
  • Партнер заходу — AB InBev Efes Україна
  • Безпековий партнер — SHERIFF

Медіапартнери: Mediafusion, ADV.expert, рекламний холдинг «Мегаполіс+», «Реклен Медіа», Infovision, Live Marketing, ВС Медіа, «Ми Україна», «Ми Україна+», ICTV2, «1+1 медіа», «КИЇВ24», медійний холдинг «Апостроф», UNN, Liga Zakon, HiTech Expert, Kyiv1, Logist.fm, «Комерсант Український», «Ділова столиця», Kosht.media, Burda media Ukraine, Главком, trueua, журнал ProfBuild, Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua,  44.ua, «Економічні новини», «Експерт», «Перший бізнесовий», «Дівоче медіа», «Blur», HR Liga, Mind.ua, Європейська Бізнес Асоціація, Спілка підприємців і роботодавців Польщі.

