Новий рік асоціюється зі змінами, оновленням та надією на краще майбутнє. У новорічну ніч багато хто прагне не лише загадати бажання, а й правильно налаштуватися на енергію наступного року. Саме тому вибору святкового вбрання надають особливого значення — адже колір одягу може як притягувати удачу, гармонію й фінансове благополуччя, так і створювати небажаний енергетичний фон. В яких кольорах не можна зустрічати Новий рік 2026 – читайте в матеріалі STB.

Які кольори не можна одягати на Новий рік 2026

2026 рік за східним календарем пройде під динамічним і пристрасним знаком Червоного Вогняного Коня. Ця тварина символізує неймовірну енергію, швидкі зміни, рішучість та свободу. Щоб задобрити його і привернути до себе удачу, успіх та життєву силу, варто обрати відповідну палітру для зустрічі Нового року. Але також є кольори, які варто оминати під час вибору новорічного вбрання:

Синій

Синій колір, що належить до стихії води, входить у конфлікт з потужною енергією Червоного Вогняного Коня. Це зіткнення стихій може спровокувати неспокійний рік, наповнений негативними емоціями. Вода, за своєю суттю, уповільнює і стримує, тому її присутність у новорічному вбранні буде «гасити» природний запал, активність і сильну енергію, якою наділений Кінь.

Сріблястий

Сріблястий та сірий колір в новорічну ніч рекомендується категорично оминати, особливо якщо вони є домінуючими у вашому образі. Ці відтінки несуть у собі холодну і пасивну енергетику. А оскільки Кінь – динамічна тварина, цей відтінок символізує втому і рутину, що повністю суперечить святковій енергетиці року.

Коричневий

Коричневий колір та його бліді відтінки категорично не підходять для святкового вбрання. Вони сприймаються як прості, «приземлені» й буденні. Вибір цього кольору створює контраст із символом року, адже вогняний кінь – це енергія швидкості, вишуканості й запалу.

Неонові та кислотні кольори

Хоча Кінь обожнює бути помітним, він є аристократичною твариною, яка цінує натуральність. Необхідно уникати неонових та кислотних відтінків, оскільки вони часто справляють враження штучності та вульгарності. Замість того, щоб гнатися за яскравістю, краще обрати насичений, глибокий тон. Такий вибір дозволить вам створити яскравий, але водночас вишуканий образ, який повністю відповідає вимогам символу 2026 року.

Оливковий та хакі

Оливковий і колір хакі – не надто вдалий вибір на Новий рік 2026, адже ці тьмяні кольори асоціюються з рутиною та бажанням «сховатися». Кінь любить бути помітним, відкритим і вишуканим! Оливковий колір може притягнути застій активностей в новому році.

В якому кольорі зустрічати 2026 рік

Головний колір року – червоний, оскільки він прямо символізує вогонь. Також можна обрати наближені до червоного, глибокі та яскраві відтінки: бордовий, рубіновий, кораловий. Вони принесуть вам сміливість, рішучість та лідерство у 2026 році. Також додатково можна використовувати кольори, які «дружать» із Вогнем або символізують Землю. До таких кольорів належать:

помаранчевий та теракотовий – означають оптимізм та творчість;

золотий, мідний та бронзовий – символізують багатство та процвітання;

для основи вбрання можна обрати спокійні кольори – бежевий і кремовий, які додадуть образу стійкості та гармонії.

Головне, щоб ваш образ на Новий рік 2026 був яскравим, динамічним і випромінював вашу впевненість!

