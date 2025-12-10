Програма Власна справа стала доступна для креативного сектору: що потрібно знати

Програма «Власна справа»: до 1 млн грн грантової підтримки для креативних індустрій на створення та розвиток бізнесу

Цього року державна грантова програма «Власна справа», можливостями якої вже скористалися 28 тисяч українців, стала доступна і для креативного сектору. Творці та підприємці із креативних індустрій можуть отримати від 100 тис. до 1 млн грн грантової підтримки на започаткування або розвиток свого бізнесу. Програма сприяє розвитку всього сектору: підтримує формування білих робочих місць, розвиток творців і продуктів, що формують додану вартість.

«Власна справа»: що відомо про програму

За три роки існування програма «Власна справа» сприяла створенню понад 51 тис. робочих місць, проте раніше правила грантової допомоги не поширювали на творчі професії, тому креативні підприємці часто програвали конкуренцію виробничим чи аграрним компаніям. Тепер програма поширюється й на тих, хто працює з українським контентом, розвиває культурну дипломатію та зберігає нашу ідентичність.

Тетяна Бережна, віце-прем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики, міністерка культури України: «Ми переконані, що підтримка креативних індустрій – невід’ємна частина розвитку економіки, безпеки, освіти та посилення голосу України на міжнародній арені. «Власна справа» вже довела свою ефективність для підприємців різних секторів, нині ж ми хочемо посилити спроможність до розвитку підприємництва наших творців і творчинь. Креативні індустрії створюють понад 3% ВВП – і це економіка таланту й ідей, де народжується найбільша додана вартість. Я вірю у великий потенціал українських креативників. Ця програма працює для того, щоб вони по-справжньому відчули цю віру та підтримку держави: як у створенні власної справи, так і в її масштабуванні».

Кому доступна програма

Представникам малого та середнього бізнесу, що працюють у сферах, повʼязаних зі створенням кіно та відео, бібліотеками, музеями, театрами, архітектурою, дизайном, медіа, фотографією, розробкою ігор та програмного забезпечення, PR та рекламою, книговиданням тощо. З повним переліком видів економічної діяльності, що належать до креативних індустрій, можна ознайомитися за посиланням.

Підприємцям, митцям і творчим колективам із досвідом, а також тим, хто тільки починає власну справу.

Пріоритет надаватиметься проєктам, які створюють робочі місця та демонструють потенціал для стійкого розвитку бізнесу у креативній сфері, зокрема у малих та індивідуальних підприємствах.

Окрему увагу програма приділяє індивідуальним митцям і майстрам – тим, хто створює унікальні вироби народного художнього промислу.

Які гранти доступні для креативних підприємців

100 000 грн включно – у разі зобов’язання отримувача зареєструватися ФОП;

200 000 грн включно – у разі зобов’язання створити одне робоче місце;

500 000 грн включно – у разі зобов’язання створити не менше двох робочих місць;

1 000 000 грн включно – у разі зобов’язання створити не менше чотирьох робочих місць.

Гранти понад 500 000 грн надаються за умови співфінансування 70/30 (отримувач має вкласти у справу не менше 30% власних коштів, решту надасть держава у вигляді гранту).

Важливо зазначити, що грантові кошти можна використовувати на операційні витрати: придбання та оренду обладнання, транспорту, ліцензійного програмного забезпечення, оплату оренди приміщення (частково), техніки та послуг (реклама, створення обʼєктів авторського права, видавничі послуги тощо), необхідних для розвитку бізнесу.

Чому варто подати заявку

– Швидка та проста подача: заявка на отримання гранту та бізнес-план подаються через портал Дія за посиланням – процедура завантаження документів займає до 20 хвилин.

– Програма стимулює розвиток економіки та культурної ідентичності України, сприяючи розвитку приватних бібліотек, театрів, музеїв, кіновиробництва, творчих просторів та інших бізнесів на базі культури.

– Грант допомагає не лише створювати/розвивати бізнес, а й просувати українську культуру та креатив за кордоном, що підтверджують вже реалізовані кейси у дизайні, фотографії, ювелірному мистецтві тощо.



– Програма підтримує «білу» економіку, створюючи робочі місця та збільшуючи податкові надходження.

Строки подачі заявок та умови

– Подати заявку можуть тільки громадяни України та юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України.

– Подати заявку можуть виключно приватні підприємці та установи (програма не поширюється на державні чи комунальні заклади).

– Докладні умови, рамки бізнес-плану та вимоги до аплікантів доступні за посиланням.



– Заявки, що не відповідають умовам програми, не розглядаються. Зокрема гранти недоступні бізнесам, які перебувають та/або працюють на тимчасово окупованій території України; працюють на території росії; перебувають під санкціями; притягувалися до кримінальної відповідальності за корупцію; мають заборгованості перед бюджетом; є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами (додатково перелік КВЕДів, які не підпадають під грант, можна знайти за посиланням).

– Неможливо подати заяву на додаткову підтримку, якщо ви вже подали заявку на грант для ветеранів і членів їхніх сімей. Водночас у разі відмови в наданні гранту для ветеранів ви маєте право подати заявку на інший грант.

«Власна справа» є однією з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу: за три роки її роботи гранти на розвиток власної справи отримали 28 тисяч українців, серед яких понад 2 тисячі – учасники бойових дій. Держава закликає підприємців і митців скористатися унікальною можливістю та долучитися до програми, яка вже допомогла тисячам українців започаткувати та розвинути власну справу у креативній індустрії.

