Якого числа колядують, щедрують і засівають в 2025-2026 роках в Україні: точні дати

Коли колядувати, щедрувати і засівати в Україні: дати 2025-2026 зимового періоду за новим календарем

З переходом Української Православної церкви на григоріанський календар, графік свят в Україні кардинально змінився. Коли в Україні будуть колядувати, щедрувати та засівати у 2025-2026 роках за новим календарем – читайте в матеріалі STB.UA.

Коли колядують в Україні 2025: нова дата

Колядування – один з найдавніших українських звичаїв, який є невід’ємною частиною святкування Різдва. За традицією першими починають колядувати діти та молодь, які своєю щирістю несуть першу радісну звістку про народження Христа. Потім до них приєднуються дорослі, як правило, чоловіки. Вони ходять від хати до хати, співаючи обрядові пісні – колядки, що прославляють народження Христа, та бажають господарям домівок здоров’я, достатку та благополуччя.

Колядувати в Україні у 2025 році потрібно починати увечері 24 грудня (у Святвечір) та на Різдво – 25 грудня 2025 року.

Коли щедрувати за новим календарем

Щедрування також вважається важливим обрядовим етапом зимових свят, який відбувається після колядування, але перед засіванням. На відміну від колядок, які мають глибокий релігійний зміст, щедрівки мають більш магічний характер. У цих піснях закладені побажання добробуту, родючості, багатого врожаю, здоров’я та щастя в новому році.

Щедрий вечір, який також називають – Меланкою, відомий традиційним переодяганням та жартівливими виставами. Молодь переодягається у тварин, ходить по домівках, співає пісні та просить дозволу “пощедрувати”. Цей обряд символізує очищення та завершення старого року.

За новим календарем, Щедрий вечір та щедрування припадає на вечір 31 грудня 2025 року – напередодні Нового року.

Коли засівати 2026 року

Засівання – це фінальний і, мабуть, найсимволічніший обряд зимових свят, який відкриває Новий рік.

За звичаєм, засівати мають право лише хлопчики, юнаки та чоловіки. Їх вважали носіями «чистої» енергії, тому саме вони заходили до домівок родичів, хрещених батьків і сусідів із мішечком, наповненим зерном — пшеницею, житом або вівсом. Переступивши поріг оселі, засівальник щедро розсипає зерно по підлозі, символічно «засіваючи» дім на достаток і щедрий урожай, та промовляє спеціальні вірші – засівалки. У цих рядках звучать побажання добробуту, миру, щастя, здоров’я й багатого приплоду худоби для господарів дому.

Засівати у 2026 році потрібно 1 січня – зранку та до обіду.

Перехід на новий календар – це не відмова від наших звичаїв, а спосіб зберегти їх і зробити актуальними. Українські традиції продовжують жити, змінюючись разом із часом, але не втрачаючи своєї глибини та значення.

Підготувала Анастасія Борисова

Фото: Unsplash

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ