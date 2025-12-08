Що не можна готувати на Новий рік 2026: головні заборони

Що не можна готувати на Новий рік 2026, щоб не розлютити Червоного вогняного Коня

За східним календарем 2026 рік пройде під знаком Червоного вогняного Коня — символу руху, свободи, сили характеру та внутрішньої енергії. Цей знак не терпить надмірностей, хаосу й важкої енергетики, тож те, що опиниться на новорічному столі, має особливе значення. Навіть якщо ви не надто вірите в астрологію, ці поради цілком відповідають принципам помірності й здорового харчування. Які страви краще не готувати на Новий рік 2026 – читайте в матеріалі STB.UA.

Які страви не можна готувати на Новий рік 2026

Яловичина та конина

Вогняний Кінь — благородний символ свободи й сили, тож м’ясо тварин, які вважаються його «побратимами», на новорічному столі небажане.

Особливо це стосується яловичини та конини — у східних традиціях такі страви символізують неповагу до покровителя року та можуть принести фінансові труднощі й конфлікти.

Альтернатива: курка, індичка, кролик або легкі рослинні страви.

Жирні й надто важкі м’ясні страви

Кінь — активний і легкий знак, який не схвалює перевантажену, калорійну їжу. На Новий рік 2026 не варто готувати:

свинину та баранину;

смажені ребра й холодець;

копченості та м’ясо у фритюрі.

Такі страви символізують застій і втрату енергії.

Надто гостра їжа

Стихія року — вогонь, тож надлишок гострих спецій лише посилює напругу. Перець чилі, дуже пряні соуси та гострі маринади можуть, за повір’ями, призвести до сварок, емоційного виснаження та дисгармонії в родині.

Краще обрати ніжні приправи, трави, запечені овочі та легкі соуси.

Жирні закуски та фастфуд

Сирні палички, картопля фрі, шкварки чи інші смажені снеки не дуже сподобаються Коню. Вони асоціюються з хаосом і нестриманістю. На заміну обирайте овочеві закуски, морепродукти, легкі роли з лаваша чи запечені страви.

Важкі майонезні салати

Класичні новорічні салати на кшталт олів’є або «шуби» у 2026 році не будуть фаворитами для символу року, особливо з великою кількістю майонезу.

Якщо не хочеться відмовлятися від традицій, замініть соус на йогуртовий або зробіть салати з рибою, зеленню та овочами.

Масляні торти та надто солодкі десерти

Не рекомендовано готувати важкі багатошарові торти з масляним кремом. Вони символізують перевантаження та втрату балансу. Краще обрати легкі десерти з теплими нотками — апельсином, корицею, імбиром або сухофруктами.

Рік Червоного вогняного Коня 2026 — це час сміливих рішень, руху вперед та внутрішньої сили. Новорічний стіл має бути легким, продуманим і наповненим радістю. Те, що ви готуєте й подаєте у святкову ніч, символічно задає ритм усьому року.

Обирайте страви з любов’ю — і нехай 2026-й принесе гармонію, енергію та успіх.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Фото: Pexels