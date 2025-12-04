В музеї «Київська картинна галерея» розпочинається масштабна виставка У саду різдвянім

У саду різдвянім: велика святкова виставка у Національному музеї «Київська картинна галерея»

6 грудня у Національному музеї «Київська картинна галерея» розпочинається масштабна мистецька виставка «У саду різдвянім», яка перетворить історичні зали на чарівний простір українських легенд та фантастичних створінь – для всіх поколінь, від 2 до 102 років.

Де відчути дух Різдва в Києві: велика виставка у Національному музеї «Київська картинна галерея»

Коли перші сніжинки торкаються вікон старовинного маєтку на Терещенківській, 9, у ньому зупиняється час і розквітає Різдвяний сад. Київська національна картинна галерея відкриває двері у світ, де наша традиція, міфологія й мистецтво зустрічаються в одній чарівній історії.

Виставка «У саду різдвянім» вибудувана як дивовижна мандрівка. Тут українська традиція казкарства зустрічається із сучасними авторськими фантазіями, яскраві створіння Марії Примаченко сусідять із керамічними баранцями та левами васильківських майстрів, мотанки-обереги Ольги Рондяк «захищають» сад спільно з дивовижними квітами Неллі Ісупової, чарівні малюнки Костя Лавра поєднуються з добрими глиняними персонажами Лесі Денисенко.

«Ми прагнемо подарувати відчуття світла та надії у надскладний для країни час. Проєкт “У саду різдвянім” символізує тяглість та відродження української традиції, демонструє наскільки багатою є творча уява наших митців. Тут оживають казкові герої та постають нові «світи», створені художниками. Тож ми сподіваємося, що дорослі та маленькі відвідувачі зможуть насолодитися дивовижними мистецькими «плодами» нашого різдвяного саду», – додає в.о. гендиректора Національного музею «Київська картинна галерея» Оксана Підсуха.

Звірі Примаченів і двометрові мотанки

Яскраві птахи та чудернацькі звірі, буйний квіт та інші вигадливі сюжети з картин представників династії Примаченків, сповнені українського міфопоетичного духу, репрезентують візуальні коди української культури. Велетенські двометрові мотанки Ольги Рондяк у діалозі з інсталяцією з напівпрозорих тканин, авторства Олени Батенко та Марії Мороз, формують етнічний простір, у якому давні обереги набувають сучасного виміру.

Казкові герої з дитинства

А у «потаємному» куточку саду улюблені герої дитячих казок Івасика-Телесика та Котигорошка, Кози-дерези та пана Коцького «сходять» зі сторінок видань «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». У затишній «книжковій світлиці» представлені оригінальні ілюстрації Владислава Єрка, Костя Лавра, Катерини Штанко та інших художників-графіків, які інтерпретують відомі історії в різних художніх техніках та медіа.

Чудеса сучасної кераміки

Експозиція збагачена керамікою сучасних українських майстрів: Неллі Ісупової, Лесі Денисенко, Олександра Маслія, Ірини Вештак-Остроменської та інших. Образи ангелів, строкатих птахів, чудовних звірів, втілені митцями, глибоко закорінені в давній українській міфотворчості, проте надзвичайно сучасні.

