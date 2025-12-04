Проєкти
Холостяк
Зважені та щасливі
МастерШеф
Супермама
Смак дитинства
Серіали
К.О.Д
Сліпа
ДНК. Свої
Один за всіх
«Холостяк», Тарас Цимбалюк та «Кохання та полум’я»: найпопулярніші запити Google 2025 в Україні

04.12.2025

Google традиційно підбив річні підсумки та оприлюднив рейтинг запитів, які українці найчастіше вводили у пошук у 2025 році. Лідером пошукових трендів став проєкт телеканалу СТБ «Холостяк» та Тарас Цимбалюк, а до переліку найпопулярніших також увійшов і серіал «Кохання та полумʼя». Повний список найгучніших запитів Google серед українців у 2025 році — читайте в матеріалі STB.UA.

Google

Що найчастіше гуглили українці у 2025 році: список

Серед найпопулярніших запитів року:

  1. Графік відключення світла
  2. Холостяк 2025
  3. Гра в кальмара 2
  4. Лабубу
  5. Усик Дюбуа
  6. Венздей 2 сезон
  7. Ущелина
  8. Гангстерленд
  9. Євробачення 2025
  10. НАБУ

Що найчастіше гуглили українці у 2025 році

У категорії «Персона, інтерес до якої зростав найбільше» першість здобув боксер Олександр Усик. Окрім нього, українці активно цікавилися новим героєм проєкту «Холостяк» та актором Тарасом Цимбалюком. На трьому місці Прем’єр-міністера України Юлія Свириденко, а на четвертому – бізнесмен Тімур Міндіч.

Також до топ-списку потрапили співак Макс Корж, перша леді США Меланія Трамп, телеведуча Леся Нікітюк, актор Костянтин Темляк, мер Одеси Геннадій Труханов та боксер Джозеф Паркер.

Повний перелік:

  • Олександр Усик
  • Тарас Цимбалюк
  • Юлія Свириденко
  • Тімур Міндіч
  • Макс Корж
  • Меланія Трамп
  • Леся Нікітюк
  • Костянтин Темляк
  • Геннадій Труханов
  • Джозеф Паркер
Найпопулярніші запити в категорії «Фільм»:
  • Ущелина
  • Носферату
  • Хороша погана дівчинка
  • Майнкрафт
  • Анора
  • Дракула 2025
  • Наша провина
  • Мікі 17
  • Ліло і Стіч
  • 28 років потому
Найпопулярніші запити в категорії «Серіал року»:
  • Гра в кальмара 2
  • Венздей 2 сезон
  • Гангстерленд
  • Зворотній напрямок
  • Будиночок на щастя 6 сезон
  • Джінні і Джорджія
  • День шакала
  • Далеке місто
  • Кохання та полум’я
  • Бункер мільярдерів

На жаль, 2025 рік приніс і втрати. У категорії «Пішли назавжди» українці найчастіше шукали інформацію про:

  • Анну Жук
  • Андрія Парубія
  • Романа Попова
  • Оззі Осборна
  • Максима Неліпу
  • Євгенію Добровольську
  • Тиграна Кеосаяна
  • Чарлі Кірка
  • Юрія Ніколаєва
  • Халка Хогана
Питання: «Що таке?»:
  • Білий квиток
  • НАБУ
  • Мобілізаційне розпорядження
  • Договір довічного утримання
  • ТРО
  • Відпустка за рахунок служби
  • Військова присяга
  • Соціальний супровід ветеранів
  • Військовий облік
  • Розмитнення на ЗСУ

Що найчастіше купували у 2025 році

Споживчі настрої українців у 2025 році відобразили поєднання повсякденних потреб і викликів воєнного часу. Найпопулярнішим запитом в категорії «Покупки» стала іграшка «Лабубу». Водночас значна частина пошукових запитів була пов’язана з підтримкою армії та життя в Україні. Українці активно шукали:

  • пікапи для ЗСУ;
  • жіночу військову форму;
  • зарядні станції EcoFlow;
  • військові облігації;
  • генератори.

Окрім цього, серед популярних запитів були й технологічні та побутові товари: iPhone 17, гарні вишиванки, дрогобицька сіль, а також традиційно — інформація про курс валют.

Як було сформовано рейтинг за 2025 рік

У Google пояснили, що підсумковий список складається на основі тих пошукових запитів, які продемонстрували найбільше зростання популярності протягом року порівняно з попереднім періодом. Такий метод дає змогу визначити теми й тенденції, що стали для користувачів найактуальнішими саме цього року.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

