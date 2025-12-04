«Холостяк», Тарас Цимбалюк та «Кохання та полум’я»: найпопулярніші запити Google 2025 в Україні
Google традиційно підбив річні підсумки та оприлюднив рейтинг запитів, які українці найчастіше вводили у пошук у 2025 році. Лідером пошукових трендів став проєкт телеканалу СТБ «Холостяк» та Тарас Цимбалюк, а до переліку найпопулярніших також увійшов і серіал «Кохання та полумʼя». Повний список найгучніших запитів Google серед українців у 2025 році — читайте в матеріалі STB.UA.
Що найчастіше гуглили українці у 2025 році: список
Серед найпопулярніших запитів року:
- Графік відключення світла
- Холостяк 2025
- Гра в кальмара 2
- Лабубу
- Усик Дюбуа
- Венздей 2 сезон
- Ущелина
- Гангстерленд
- Євробачення 2025
- НАБУ
У категорії «Персона, інтерес до якої зростав найбільше» першість здобув боксер Олександр Усик. Окрім нього, українці активно цікавилися новим героєм проєкту «Холостяк» та актором Тарасом Цимбалюком. На трьому місці Прем’єр-міністера України Юлія Свириденко, а на четвертому – бізнесмен Тімур Міндіч.
Також до топ-списку потрапили співак Макс Корж, перша леді США Меланія Трамп, телеведуча Леся Нікітюк, актор Костянтин Темляк, мер Одеси Геннадій Труханов та боксер Джозеф Паркер.
Повний перелік:
- Олександр Усик
- Тарас Цимбалюк
- Юлія Свириденко
- Тімур Міндіч
- Макс Корж
- Меланія Трамп
- Леся Нікітюк
- Костянтин Темляк
- Геннадій Труханов
- Джозеф Паркер
- Ущелина
- Носферату
- Хороша погана дівчинка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула 2025
- Наша провина
- Мікі 17
- Ліло і Стіч
- 28 років потому
- Гра в кальмара 2
- Венздей 2 сезон
- Гангстерленд
- Зворотній напрямок
- Будиночок на щастя 6 сезон
- Джінні і Джорджія
- День шакала
- Далеке місто
- Кохання та полум’я
- Бункер мільярдерів
На жаль, 2025 рік приніс і втрати. У категорії «Пішли назавжди» українці найчастіше шукали інформацію про:
- Анну Жук
- Андрія Парубія
- Романа Попова
- Оззі Осборна
- Максима Неліпу
- Євгенію Добровольську
- Тиграна Кеосаяна
- Чарлі Кірка
- Юрія Ніколаєва
- Халка Хогана
- Білий квиток
- НАБУ
- Мобілізаційне розпорядження
- Договір довічного утримання
- ТРО
- Відпустка за рахунок служби
- Військова присяга
- Соціальний супровід ветеранів
- Військовий облік
- Розмитнення на ЗСУ
Що найчастіше купували у 2025 році
Споживчі настрої українців у 2025 році відобразили поєднання повсякденних потреб і викликів воєнного часу. Найпопулярнішим запитом в категорії «Покупки» стала іграшка «Лабубу». Водночас значна частина пошукових запитів була пов’язана з підтримкою армії та життя в Україні. Українці активно шукали:
- пікапи для ЗСУ;
- жіночу військову форму;
- зарядні станції EcoFlow;
- військові облігації;
- генератори.
Окрім цього, серед популярних запитів були й технологічні та побутові товари: iPhone 17, гарні вишиванки, дрогобицька сіль, а також традиційно — інформація про курс валют.
Як було сформовано рейтинг за 2025 рік
У Google пояснили, що підсумковий список складається на основі тих пошукових запитів, які продемонстрували найбільше зростання популярності протягом року порівняно з попереднім періодом. Такий метод дає змогу визначити теми й тенденції, що стали для користувачів найактуальнішими саме цього року.
