Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru

До Дня Збройних Сил України: у Планеті Кіно військові зможуть безкоштовно переглянути фільм «Ти – космос»

04.12.2025

6 грудня продюсерська компанія ForeFilms разом із мережею кінотеатрів Планета Кіно організовують безкоштовні покази фільму «Ти – космос» Павла Острікова для всіх військовослужбовців, які мають посвідчення учасника бойових дій.

Фільм Ти - космос

Безкоштовний перегляд фільму «Ти – космос» для військових

6 грудня 2025 року захисники та захисниці зможуть отримати безкоштовні квитки на стрічку «Ти – космос» просто на касах будь-якого кінотеатру мережі Планета Кіно по всій Україні.

Творці фільму запропонували мережі кінотеатрів таку ініціативу, аби подякувати всім військовослужбовцям, які боронили та боронять нашу країну й щодня дарують можливість кожному жити у вільній країні.

«Для нас важливо висловити вдячність людям, завдяки яким країна має майбутнє. Ми хочемо, аби 6 грудня кожен військовий відчув підтримку та зміг зануритись в космічну історію, що надихає та повертає відчуття людяності», — зазначають у Планеті Кіно.

Фільм Ти - космос

Про фільм «Ти – космос»

«Ти – космос» — дебютний повнометражний фільм режисера Павла Острікова, одного з найяскравіших представників нової хвилі українського кіно. До цього він створив низку відзначених короткометражних стрічок (Mia Donna, «Ґолден лав», «Випуск 97») та працював над першим українським серіалом для Netflix — «Перші дні».

Фільм вже здобув понад 25 нагород на міжнародних кінофестивалях і виборов Гран-прі Одеського кінофестивалю. Стрічка отримала високу оцінку критиків та щире схвалення глядачів в Україні та Європі.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати