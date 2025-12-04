До Дня Збройних Сил України: у Планеті Кіно військові зможуть безкоштовно переглянути фільм «Ти – космос»

6 грудня продюсерська компанія ForeFilms разом із мережею кінотеатрів Планета Кіно організовують безкоштовні покази фільму «Ти – космос» Павла Острікова для всіх військовослужбовців, які мають посвідчення учасника бойових дій.

Безкоштовний перегляд фільму «Ти – космос» для військових

6 грудня 2025 року захисники та захисниці зможуть отримати безкоштовні квитки на стрічку «Ти – космос» просто на касах будь-якого кінотеатру мережі Планета Кіно по всій Україні.

Творці фільму запропонували мережі кінотеатрів таку ініціативу, аби подякувати всім військовослужбовцям, які боронили та боронять нашу країну й щодня дарують можливість кожному жити у вільній країні.

«Для нас важливо висловити вдячність людям, завдяки яким країна має майбутнє. Ми хочемо, аби 6 грудня кожен військовий відчув підтримку та зміг зануритись в космічну історію, що надихає та повертає відчуття людяності», — зазначають у Планеті Кіно.

Про фільм «Ти – космос»

«Ти – космос» — дебютний повнометражний фільм режисера Павла Острікова, одного з найяскравіших представників нової хвилі українського кіно. До цього він створив низку відзначених короткометражних стрічок (Mia Donna, «Ґолден лав», «Випуск 97») та працював над першим українським серіалом для Netflix — «Перші дні».

Фільм вже здобув понад 25 нагород на міжнародних кінофестивалях і виборов Гран-прі Одеського кінофестивалю. Стрічка отримала високу оцінку критиків та щире схвалення глядачів в Україні та Європі.

