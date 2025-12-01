Фонд Олени Пінчук запускає соціальну кампанію про базовий захист від ВІЛ: що відомо

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru

Попри війну, дбаймо про життя: Фонд Олени Пінчук запускає соціальну кампанію про базовий захист від ВІЛ

01.12.2025

1 грудня — Всесвітній день боротьби зі СНІДом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на кінець 2024 року близько 40,8 мільйона людей у світі живуть із ВІЛ-інфекцією, а 1,3 мільйона інфікувалися ВІЛ протягом минулого року. З 2010 року кількість нових випадків ВІЛ-інфекції у світі скоротилася на 40%. На жаль, війна в Україні наклала свій відбиток на ситуацію з захворюваністю на ВІЛ. Внутрішня міграція, руйнування та пошкодження медичної інфраструктури, зростання ризикованої поведінки, ускладнення епіднагляду — усе це суттєво підвищило ризики поширення ВІЛ-інфекції.  

Фонд Олени Пінчук запускає соціальну кампанію про базовий захист від ВІЛ

Фонд Олени Пінчук запускає соціальну кампанію про базовий захист від ВІЛ

«Сьогодні, коли захист країни є нашим беззаперечним пріоритетом, важливо пам’ятати і про ще одну невидиму загрозу — вірус, який продовжує забирати життя. ВІЛ не зупинився під час війни. Показник поширеності ВІЛ-інфекції продовжує зростати, а частка передачі ВІЛ статевим шляхом у 2025 році сягнула історичного максимуму — 83,4% нових випадків. Цією кампанією ми хочемо нагадати про ВІЛ і про те, що такими простими діями, як тестування та використання презервативів, ми можемо захистити себе і близьких», — зазначає засновниця Фонду Олена Пінчук.

Хоча офіційна статистика не демонструє різкого зростання нових випадків, вона не відображає повної картини. Втрата частини демографічних даних у зв’язку з міграцією, скорочення обсягів тестування, особливо на південному сході країни, ускладнюють моніторинг здоров’я населення та знижують точність статистики щодо нових випадків. 

Фонд Олени Пінчук — один із перших благодійних фондів в Україні, що взяв на себе місію протидії ВІЛ/СНІДу. Вже понад 20 років Фонд об’єднує експертів, лікарів та міжнародні організації, щоб впроваджувати найкращі світові практики у боротьбі з вірусом.

Цього року до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Фонд презентує соціальну кампанію, яка покликана нагадати: ВІЛ не зупинився під час війни, а прості дії — тестування та використання презервативів — залишаються нашим базовим і дієвим захистом. 

Презервативи є основним і єдиним бар’єрним методом, який фізично блокує вірус під час статевого контакту. А регулярне тестування дає змогу вчасно виявити ВІЛ і розпочати лікування, що знижує подальше поширення інфекції. Людина, яка приймає антиретровірусну терапію, значно знижує ризик ускладнень та смертності від СНІДу для себе, а також не представляє загрози для інших.  

Кампанія створена у співпраці з українським креативним агентством ISD.

Ключова статистика

  • Статевий шлях залишається основним способом передачі ВІЛ і його частка зростає – в 2025 році зафіксовано 83,4% нових випадків, що є рекордним показником.
  • Показник поширеності ВІЛ-інфекції в Україні продовжує зростати: офіційно — 336,1 випадку на 100 000 населення, однак із урахуванням скорочення чисельності населення реальний рівень може сягати близько 440 на 100 000.
  • Проблема пізньої діагностики ВІЛ залишається гострою: майже дві третини нових випадків виявляють на пізніх стадіях, що підвищує ризик ускладнень і смертності.
  • Серед основних тенденцій нових випадків ВІЛ: більшість припадає на людей 30–49 років (67,3%), чоловіки становлять 63,6%, а частка осіб 50+ продовжує поступово зростати (21,9%).
  • У середньому щодня в Україні реєструється 22 випадки захворювання на ВІЛ-інфекцію.
  • Найвищі показники захворюваності на 100 000 населення зареєстровані в Дніпропетровській (904,6), Одеській (797,8), Миколаївській (703,7) областях та у м. Київ (536,3).

У Фонді постійно працює кабінет безкоштовного тестування на ВІЛ за адресою Володимирська 43, простір«Dialog Hub». Актуальний розклад роботи кабінету завжди можна знайти на Instagram-сторінці Фонду.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
В Києві пройшла презентація перших результатів спільної роботи проєкту ментальної підтримки жінок REGENERATION та Центрів життєстійкості
Телеканал СТБ

В Києві відбулась презентація перших результатів співпраці проєкту REGENERATION з Центрами життєстійкості: про що говорили

 Фонд Олени Пінчук запускає соціальну кампанію про базовий захист від ВІЛ: що відомо
Телеканал СТБ

GET Business Festival 2025: нові стратегії українського бізнесу та кейси від топів ринку

 Фонд Олени Пінчук запускає соціальну кампанію про базовий захист від ВІЛ: що відомо
Телеканал СТБ

Оголошено учасниць національного конкурсу «Міс Україна 2025»: стартує всеукраїнське голосування

 ПОВЕРНЕННЯ в Луцьку
Телеканал СТБ

У Луцьку відкрили сьомий центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ: що відомо

 Фонд Олени Пінчук запускає соціальну кампанію про базовий захист від ВІЛ: що відомо
Телеканал СТБ

Те, що болить: у Національному музеї «Київська картинна галерея» відбудеться виставка про людей у війні

 Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ — GET 2025
Телеканал СТБ

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ — GET 2025
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати