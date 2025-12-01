Фонд Олени Пінчук запускає соціальну кампанію про базовий захист від ВІЛ: що відомо

Попри війну, дбаймо про життя: Фонд Олени Пінчук запускає соціальну кампанію про базовий захист від ВІЛ

1 грудня — Всесвітній день боротьби зі СНІДом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на кінець 2024 року близько 40,8 мільйона людей у світі живуть із ВІЛ-інфекцією, а 1,3 мільйона інфікувалися ВІЛ протягом минулого року. З 2010 року кількість нових випадків ВІЛ-інфекції у світі скоротилася на 40%. На жаль, війна в Україні наклала свій відбиток на ситуацію з захворюваністю на ВІЛ. Внутрішня міграція, руйнування та пошкодження медичної інфраструктури, зростання ризикованої поведінки, ускладнення епіднагляду — усе це суттєво підвищило ризики поширення ВІЛ-інфекції.

Фонд Олени Пінчук запускає соціальну кампанію про базовий захист від ВІЛ

«Сьогодні, коли захист країни є нашим беззаперечним пріоритетом, важливо пам’ятати і про ще одну невидиму загрозу — вірус, який продовжує забирати життя. ВІЛ не зупинився під час війни. Показник поширеності ВІЛ-інфекції продовжує зростати, а частка передачі ВІЛ статевим шляхом у 2025 році сягнула історичного максимуму — 83,4% нових випадків. Цією кампанією ми хочемо нагадати про ВІЛ і про те, що такими простими діями, як тестування та використання презервативів, ми можемо захистити себе і близьких», — зазначає засновниця Фонду Олена Пінчук.

Хоча офіційна статистика не демонструє різкого зростання нових випадків, вона не відображає повної картини. Втрата частини демографічних даних у зв’язку з міграцією, скорочення обсягів тестування, особливо на південному сході країни, ускладнюють моніторинг здоров’я населення та знижують точність статистики щодо нових випадків.

Фонд Олени Пінчук — один із перших благодійних фондів в Україні, що взяв на себе місію протидії ВІЛ/СНІДу. Вже понад 20 років Фонд об’єднує експертів, лікарів та міжнародні організації, щоб впроваджувати найкращі світові практики у боротьбі з вірусом.

Цього року до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Фонд презентує соціальну кампанію, яка покликана нагадати: ВІЛ не зупинився під час війни, а прості дії — тестування та використання презервативів — залишаються нашим базовим і дієвим захистом.

Презервативи є основним і єдиним бар’єрним методом, який фізично блокує вірус під час статевого контакту. А регулярне тестування дає змогу вчасно виявити ВІЛ і розпочати лікування, що знижує подальше поширення інфекції. Людина, яка приймає антиретровірусну терапію, значно знижує ризик ускладнень та смертності від СНІДу для себе, а також не представляє загрози для інших.

Кампанія створена у співпраці з українським креативним агентством ISD.

Ключова статистика

Статевий шлях залишається основним способом передачі ВІЛ і його частка зростає – в 2025 році зафіксовано 83,4% нових випадків, що є рекордним показником.

Показник поширеності ВІЛ-інфекції в Україні продовжує зростати: офіційно — 336,1 випадку на 100 000 населення, однак із урахуванням скорочення чисельності населення реальний рівень може сягати близько 440 на 100 000.

Проблема пізньої діагностики ВІЛ залишається гострою: майже дві третини нових випадків виявляють на пізніх стадіях, що підвищує ризик ускладнень і смертності.

Серед основних тенденцій нових випадків ВІЛ: більшість припадає на людей 30–49 років (67,3%), чоловіки становлять 63,6%, а частка осіб 50+ продовжує поступово зростати (21,9%).

У середньому щодня в Україні реєструється 22 випадки захворювання на ВІЛ-інфекцію.

Найвищі показники захворюваності на 100 000 населення зареєстровані в Дніпропетровській (904,6), Одеській (797,8), Миколаївській (703,7) областях та у м. Київ (536,3).

У Фонді постійно працює кабінет безкоштовного тестування на ВІЛ за адресою Володимирська 43, простір«Dialog Hub». Актуальний розклад роботи кабінету завжди можна знайти на Instagram-сторінці Фонду.

