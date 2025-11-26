З Днем святого Миколая: привітання у віршах, прозі та картинках

Привітання з Днем святого Миколая: в картинках, віршах і прозі від редакції сайту СТБ

6 грудня українці відзначають одне з найсвітліших і чарівних свят року – День святого Миколая. Ми вже розповіли, який подарунок обрати дитині, щоб створити для неї справжню казку. А для того, щоб зробити цей день ще щирішим та приємнішим, ми підготували привітання з Днем святого Миколая у віршах, прозі та картинках.

Привітання з Днем святого Миколая у прозі

В День святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання, міцного здоров’я і домашнього затишку.

***

День святого Миколая – священне свято, день, коли варто забути про всі невдачі й неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно. Будьте щасливі, зі святом!

***

Для всіх дітей, які поводилися в цьому році добре, святий Миколай приготував гостинці. Він знає, хто був слухняним і радував своїх батьків, і знає, хто який подарунок заслужив. Нехай вранці у вас під подушкою будуть тільки приємні сюрпризи!

***

Вітаю з Днем святого Миколая, з святом радості та щедрих подарунків. Бажаю знайти під подушкою смачну шоколадку і добре побажання, розділити веселощі й радість з коханими і близькими людьми, наповнити свою оселю святковим затишком і променистим щастям.

***

Вітаю з Днем святого Миколая і хочу побажати приємних подарунків та солодких сюрпризів, миру і блага в сім’ї, доброго щастя і міцного здоров’я, великої удачі та чудових ідей, відкритої душі і світлої надії.

Красиві привітання у віршах з Днем святого Миколая

***

Не чекаючи новорічної ночі

Несе подарунки людям Микола!

Він чує всі мрії на білому світі,

Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!

Я зі святом святого Миколая

Хочу тебе привітати від душі!

Нехай він виконає все, що забажаєш,

Все збудеться, ти тільки не поспішай.

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов’ю,

І принесе Тобі здоров’я!

***

Під подушкою подарунки,

Стіл давно вже накритий –

День Святого Миколая

У кожен дім прийти поспішає.

Від душі бажаю тобі,

Щоб збулися твої мрії.

З Днем святого Миколая!

Миру, щастя, доброти!

***

Від хати до хати біленьким сніжком

Ходить святий Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов’ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!

***

Темна нічка наступає,

Снігом білим засипає,

Всі дороги і будинки,

Всі дерева і ялинки.

Ніби казка на малюнку –

Сніг малює візерунки.

Двері в хату відкривай,

Йде до вас сам Миколай.

Він несе свої вітання,

Радість, свято, побажання:

Щоб у кожній хаті всі були багаті!

Щоб у кожнім домі всі жили в любові!

***

Щоб Миколай – червоний ніс

Купу доларів приніс,

Рахунок в банку щоб відкрив.

З грошима диво сотворив

І цілий рік щоб на дурняк

Ви пили пиво і коньяк.

Хай перетворить щедрий гном

Ваш холодильник в гастроном!

***

Миколай до нас прийшов –

Тебе сьогодні я вітаю,

Бажаю щастя, щоб знайшов

Ти в день святого Миколая.

Хай буде безліч навкруги чудес,

Хай буде мир у всьому світі,

Хай буде радість до небес,

Щоб навкруги всміхались діти!

День святого Миколая: привітання в СМС

Від хатинки до хатинки

Ходить Миколай –

Кожушок чарівний,

Срібна борода.

Він несе дарунки

Діточкам малим

І любов дарує

Українцям всім!

***

З Днем святого Миколая

Всіх, всіх, всіх я вітаю.

І тихенько, засинаючи,

Всім цукерок я бажаю.

***

Чарівне свято до нас прийшло –

Тебе сьогодні я вітаю,

Бажаю щастя щоб знайшов

Ти в День святого Миколая.

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці,

І принесе у Вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов’ю,

І принесе усім здоров’я!

***

У прекрасний День святого Миколая

Хочу своїй коханій побажати

Великий світ кохання без краю,

І ніколи мене не забувати!

Читайте більше: Все про святкування Нового року та Різдва

Привітання в картинках на День святого Николая

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ