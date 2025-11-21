Оголошено учасниць національного конкурсу «Міс Україна 2025» та стартувало всеукраїнське голосування

Оголошено учасниць національного конкурсу «Міс Україна 2025»: стартує всеукраїнське голосування

Організатори національного конкурсу «Міс Україна 2025» оприлюднили імена цьогорічних учасниць та оголосили старт всеукраїнського онлайн-голосування. Кожен українець зможе підтримати свою фаворитку та вплинути на те, хто представить нашу країну на міжнародному конкурсі.

Організатори наголошують: онлайн-голосування — це лише один із етапів на шляху до визначення переможниці. Попереду глядачів очікує найголовніше — велике шоу «Міс Україна 2025», трансляція якого відбудеться на провідному українському телеканалі.

Цього року до фіналу увійшли 18 дівчат із різних регіонів України: Софія Левіна, Марія Калініченко, Юлія Панченко, Ольга Дмитрієвська, Валерія Лісовська, Аврора Брайнина, Віра Валяєва, Дар’я Харитонова, Вікторія Довгополюк, Маргарита Найденко, Єва Бондаренко, Анна Марковець, Дар’я Чуйко, Анастасія Костенко, Юлія Левченко, Софія Орел, Ілона Галкіна, Вікторія Афанасенкова.

Це учасниці з усіх куточків країни. Кожна з них пройшла відбір, демонструючи не лише зовнішні дані, а й сильну громадянську позицію, волонтерський досвід, особисті ініціативи та готовність представляти країну.

Цього року «Міс Україна» робить акцент на відкритості та участі українців у процесі. Голосування відбуватиметься онлайн — кожен охочий може віддати голос тій конкурсантці, яку вважає гідною представляти державу на міжнародній арені. А переможницю оголосять під час фінального телешоу.

«В умовах повномасштабної війни «Міс Україна» продовжує свою діяльність, поєднуючи культурну складову з громадянською. Конкурс реалізовує благодійну ініціативу Women’s Power, що спрямована на забезпечення жінок-військовослужбовиць необхідною амуніцією. Це важлива частина нової ролі проєкту, який став не лише символом краси, а й платформою підтримки українських жінок у формі. Саме тому участь українців у голосуванні та інтерес до конкурсу мають особливе значення. У час, коли кожен голос, кожна історія й кожна публічна платформа — це спосіб говорити про Україну, конкурс продовжує свою роботу заради країни та її майбутнього», — розповідає голова конкурсу Вероніка Щіпцова.

Учасниці «Міс Україна 2025» вже розпочали підготовку до фіналу, а вибір представниці країни тепер залежить від кожного з нас. Організатори закликають українців долучитися до голосування та стежити за новинами про телетрансляцію, де й буде оголошено ім’я переможниці, яка представить Україну на міжнародній арені.

