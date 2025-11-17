Вихідні на Новий рік 2026 та Різдво: як відпочиватимуть українці

Проєкти
Чи буде вихідний на Новий рік 2026 та Різдво в Україні: що відомо

17.11.2025

Новий рік — одне з найочікуваніших свят українців. Уже в листопаді багато хто замислюється, чи будуть вихідні на Новий рік 2026, щоб спланувати відпочинок, подорож або зустріч із рідними. Чи будуть вихідні на Новий рік 2026 та Різдво в Україні – читайте в матеріалі STB.UA.

Новий рік 2026

Чи буде офіційний вихідний на Новий рік 2026

У 2026 році святкування Нового року припаде на четвер, 1 січня, тож традиційно це мав би бути вихідний день. Проте в умовах воєнного стану ситуація дещо інша. Відповідно до законодавства, під час дії воєнного стану в Україні скасовано офіційні святкові та неробочі дні.

Це означає, що 1 січня 2026 року не матиме статусу державного вихідного і буде звичайним робочим днем для працівників більшості державних та приватних підприємств, установ та організацій, що працюють за стандартним графіком. Однак це правило насамперед стосується державних підприємств.

Водночас багато роботодавців, особливо у приватному секторі, можуть на власний розсуд зробити 1 січня вихідним або скороченим днем, аби працівники могли відсвяткувати Новий рік із близькими. Тож остаточне рішення — за керівництвом компанії.

Чи буде вихідний на Різдво

Цьогоріч Різдво теж припадає на четвер, 25 грудня. Як і у випадку з Новим роком, цей день не матиме офіційного статусу вихідного. А право зробити Різдво вихідним залишається за керівництвом кожної компанії.

Фото: Pexels

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

