На шляху до нашого майбутнього: Mercedes-Benz Україна та УКРАВТО ГРУП розпочали рекламну кампанію «Разом з тобою»

04.11.2025

Центральним елементом кампанії є динамічне іміджеве відео. У ньому тенісна подача переходить у рух автомобіля, а напруга гри – у впевненість водіння. Розробкою та виробництвом опікувався Starlight Production, а обличчям кампанії стала легенда світового тенісу Еліна Світоліна.

Mercedes-Benz Україна та УКРАВТО ГРУП розпочали рекламну кампанію Разом з тобою: подробиці

Mercedes-Benz Україна та УКРАВТО ГРУП розпочали рекламну кампанію «Разом з тобою»

В новій кампанії українські глядачі пізнають вулиці рідної столиці і отримають нагадування: Mercedes-Benz Україна – дійсно разом з тобою. Краса та сила легендарного автомобільного бренду в кампанії набуває нового значення, а сам рекламний ролик від сьогодні – транслюється в ефірі головних українських телеканалів.

Особливої гордості додає той факт, що відео для преміального світового автомобільного бренду було знято в Україні на замовлення компанії «Автокапітал», офіційного дистриб’ютора Mercedes-Benz в Україні (УКРАВТО ГРУП).

«В кампанії є важлива фраза: ми швидше рухаємось до спільної мети, коли наші погляди збігаються. Досвід цієї співпраці – саме такий. Ми отримали насолоду в процесі створення цієї ідеї та виробництва і отримали партнерів, що привносять свої знання, досвід і готовність робити крутий продукт разом. Команда Starlight Production вже мала досвід виробництва реклами, але це партнерство з глобальним і легендарним автомобільним брендом – особлива цінність», – сказала Вікторія Вишнякова, директорка студії Starlight Production.

В УКРАВТО ГРУП зазначили, що для них надзвичайно важливо, що ця кампанія створена в Україні — від ідеї,  до зйомок та реалізації.

«Ми пишаємось можливістю показати красу нашої країни та талановитість українських команд. «Разом з тобою» — це не лише слоган рекламної кампанії, а справжнє відображення нашої філософії: бути поруч із людьми, які щодня рухаються вперед, долаючи виклики сьогодення з упевненістю, силою та натхненням», — зазначили в УКРАВТО ГРУП.

За стратегію та медійну реалізації рекламної кампанії відповідає агенція Star Up Plus. «Ролик Mercedes-Benz і Еліни Світоліної – це історія сили бренду, краси і в масштабі, і в деталях. Його хочеться передивлятись, бачити на великих екранах. Тому ми використовуємо можливості кращих національних телеканалів та плануємо набрати більше 350 мільйонів контактів за кампанію», – коментує Анатолій Покровський, директор Star Up Plus.

