Тетяна Висоцька стала голосом благодійного фонду «Запорука»: подробиці

Ведуча програм «Вікна-новини» та «ДНК. Свої» на СТБ, а також загальнонаціонального марафону «Єдині новини» Тетяна Висоцька оголосила про новий етап у своїй кар’єрі — відтепер вона ще й комунікаційниця. Тетяна приєдналася до команди благодійного фонду «Запорука», який понад 20 років допомагає тяжкохворим дітям та їхнім родинам. Про це ведуча розповіла у своєму дописі в Instagram.

«Відтепер паралельно з основною роботою на телебаченні я працюватиму в благодійній комунікації. Друзі-комунікаційники, буду рада вашим порадам і підтримці! Партнерство та колаборація — тепер мої ключові слова. Чи страшно? О, ще й як!» — поділилася Тетяна.

Фонд «Запорука» славиться бездоганною репутацією та справжніми цінностями. Одним із його флагманських проєктів є центр «Дача» — унікальний простір для сімей, де дитина бореться з хворобою.

Спочатку центр працював в орендованому будинку, але згодом, завдяки зусиллям засновниці та президентки фонду Наталі Оніпко, партнерам і меценатам, з’явився власний яскравий сонячно-жовтий дім.

За роки роботи через родинний дім «Дачу» пройшло понад 1600 маленьких пацієнтів та їхніх родин. Рік тому центр відкрився у Львові, а на черзі — запуск у Дніпрі.

Тетяна закликає приєднуватися до допомоги та підтримувати фонд донатами.

