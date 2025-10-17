Тетяня Висоцька: ексклюзивне інтервʼю з ведучою СТБ

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru

20 років у кадрі: історія Тетяни Висоцької, що стала голосом стійкості

17.10.2025

Ведуча СТБ Тетяна Висоцька відзначає ювілей своєї роботи в програмі «Вікна-новини». За цей час вона прожила разом з улюбленою програмою найважливіші історичні моменти України — від Революції Гідності та анексії Криму до повномасштабної війни. В інтерв’ю Тетяна розповідає, як їй вдається зберігати спокій та витримку, чому саме садотерапія допомагає відновити сили, і як вона стала провідником для #ХерсонськихГолосів.

Ведуча СТБ Тетяна Висоцька

Вчилася витримці ще від Майдану

Все почалося ще з Майдану й анексії Криму. Тоді ми, журналісти й ведучі, були не дуже морально готові до таких викликів. Але з роками війни я навчилася тримати новий рівень витримки та подачі новин. Для мене особливо цінно, коли глядачі кажуть: навіть говорячи про трагічне, я бережу їхні нерви.

Ведуча СТБ Тетяна Висоцька

Сильна, але без драматизації

За роки повномасштабної війни ми всі змінилися. Я стала більш вмотивованою, жорсткою, сильною. Іноді — втомленою й виснаженою, що теж природно. Але попри все для мене важливо не збурювати людей драматичною подачею. У цьому я бачу місію ведучої новин.

Тетяна Висоцька

Моє відновлення — сон і садотерапія

Якщо зовсім немає сил — просто лягаю на диван і намагаюся заснути. Сон для мене — найкраще зцілення. А ще дуже рятує садотерапія. Дача, пташки, квіти, робота з рослинами дають мені нову енергію. Там відчуваю відновлення і спокій. Перше правило садотерапії — споглядання. Достатньо просто прийти в парк, слухати пташок, дивитися на дерева й квіти, аби відчути полегшення.

Садотерапія як нова професія і спосіб зцілення

Цього року я отримала диплом у сфері садово-паркового господарства, успішно захистила магістерську роботу на тему «Український пряно-ароматичний терапевтичний сад за принципами пермакультури» і стала фахівчинею у напрямку терапевтичного садівництва — унікальної навчальної програми. Адже ми не лише країна ветеранів — ми всі травмовані війною.

Тетяня Висоцька: ексклюзивне інтервʼю з ведучою СТБ

Надихає мене також книжка Сью Стюарт-Сміт «Садотерапія. Як позбутися бур’янів у голові». У Британії садівнича культура шанується століттями, а ми лише починаємо свій шлях. Проте я вірю: створення терапевтичних садів допоможе нам відновлюватися і знаходити власну ідентичність.

Тетяна Висоцька про власну книгу «Ти в ефірі!» 

Книга для всіх, хто прагне подолати страхи перед публічними виступами та прямим ефіром. Книга під назвою «Ти в ефірі!» не лише про технічні моменти роботи з текстами та мовленням, а й про глибші психологічні аспекти, які допомагають бути впевненим у себе. Вона сповнена відвертих розповідей про моі власні провали та невдачі.

Ведуча СТБ Тетяна Висоцька

Звісно, мені було трошки лячно, тому що ти надто розкриваєшся, розповідаєш про свої падіння. Але саме для цього вона і написана — щоб бути чесною і поділитися своїм досвідом Важливою темою в книзі є синдром самозванця. Моя головна порада — він контролюється, коли ти його усвідомлюєш. Кожен із нас може думати, що  в чомусь недо -, а тому яка там публічність чи ефірі.  Але завжди варто пересвідчитися, чи це не синдром “самозванця” всередині нам шепче.

Нагорода за авторський цикл #ХерсонськіГолоси

Тетяна родом з Херсонщини (Асканія-Нова). Від початку повномаштабного вторгнення вона веде авторський цикл #ХерсонськіГолоси — оповіді з окупації та прифронтової зони. У цих історіях — щоденна реальність її земляків: біль і випробування, але водночас мужність, віра в Україну та незламність людей, які готові захищати своє навіть у нелюдських умовах окупації.

Минулого року напередодні Дня Конституції Тетяну відзначили почесною грамотою Верховної Ради за поданням Спілки журналістів України за заслуги перед українським народом саме за цикл #ХерсонськіГолоси

– Ці історії є свідченнями злочинів рф проти українського народу. Те, що переживає Херсонщина, потребує визнання і вдячності. Аби люди на окупованих територіях не відчували себе покинутими, а їхні голоси звучали серед інших українців уголос. Ми маємо тримати голоси людей, які чекають визволення з російської окупації, в інформаційному полі. Тому для мене велика честь бути провідником і медійним майданчиком для всіх людських історій, які документують війну, — наголосила Висоцька.

Тетяна Висоцька

Тетяна Висоцька про проєкт «ДНК.Свої»

З усього мого журналістського досвіду, а це з 1996 року, це, мабуть, найважчий проєкт у житті. Це такий масштаб болю і травм, що часом витримувати дуже важко. Тому я постійно шукаю золоту середину — бути корисною і при цьому не вигоріти вкрай.

Нашій команді, як і всім, хто зараз працює над студійними програмами, непросто — вимкнення світла, ракетні удари. Людей небагато, бо розкидало співробітників по всьому світу. Але які ми відкриваємо разючі історії, які неймовірні герої приходять до нас. 

Тетяна Висоцька

Вчити студентів — і честь, і новий виклик

Тетяна Висоцька вже розпочала викладацьку практику у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка, де веде курс із медіатренінгу.

– Подібні пропозиції я отримувала й раніше, але лише тепер вдалося узгодити насичений графік роботи з можливістю викладати. Я з нетерпінням чекала на перші заняття, адже в книзі зібрала практичні поради про те, як подолати страх публічних виступів, і тепер цей досвід сміливо можу передати студентам. Для мене це водночас і честь, і новий виклик.

Тетяна Висоцька

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати