У столичній, освітній території Midgard навчальний рік почався з польоту до Мрії

Квитки у мрію — в дитячих руках, а злітна смуга знань — просто на шкільному подвір’ї. У столичній території Midgard Перший дзвоник цього року став польотом у майбутнє, де капітан літака спрямовує учнів до нових відкриттів та бажає неймовірної подорожі. Олег Попов – архітектор особистостей, засновник освітньої території Midgard побажав учням всієї України – зберігати цікавість і трансформувати її в проактивність на протязі навчання. Це найголовніша компетенція, яка учням буде потрібна в майбутньому. Тема цьогорічного свята обрали натхненну – політ до Мрії. І вона відчувалась у всьому – у радісній атмосфері, теплих побажаннях вчителів і батьків.

Батьки учнів освітньої території Midgard діляться враженнями від свята та бажають учням найкращого навчального року, тому що він по-любому буде лише один такий, бо час іде і все міняється. Також бажають Сил, терпіння, мотивації. Мотивація народжується в родині, а продовжується в школі. Саме такою атмосферою, школа мотивуватиме учнів до навчання, тому, все буде добре.

Свято піднялось на нову висоту з виступом Світлани Тарабарової, а в учнів Мідгарда розпочалась надзвичайна подорож – до світу нових відкриттів.