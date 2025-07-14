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В Dialog Hub пройде серія безкоштовних лекцій із сексуальної освіти для підлітків

14.07.2025

Dialog Hub, освітній простір Фонду Олени Пінчук, організовує літню серію лекцій із сексуальної освіти для підлітків 12-17 років.

В Dialog Hub пройде серія безкоштовних лекцій із сексуальної освіти для підлітків: розклад

Лекторами стали сексолог та блогер Єн, лікарка Анна Галаєва, психологиня Нонна Телюх та експерт з безпечних стосунків Валентин Бобруйко.

Зареєструвати дитину для участі має хтось із дорослих, але на самій лекції присутні лише підлітки та лектор (-ка). Усі лекції безкоштовні.

– Ми досі або ігноруємо, або демонізуємо сексуальну освіту. Але насправді сучасна сексосвіта — це найкращий спосіб підтримати дитину на шляху дорослішання. Це про безпеку, згоду, здорову сексуальність і повагу. І така чесна відверта розмова — наша відповідальність як дорослих. Саме тому ми започаткували серію відкритих лекцій в Dialog Hub — як простір, що підтримує, навчає і допомагає формувати усвідомлене ставлення до власного тіла та близькості, — коментує Ольга Сердюк, директорка Фонду Олени Пінчук. 

Лекції пройдуть офлайн у Києві у просторі Dialog Hub (вул. Володимирська, 43). 

Розклад лекторію:

17.07, 16:00

Розмова про те, як фільми для дорослих можуть зіпсувати наші уявлення про секс, наші бажання та самооцінку. Як зрозуміти, що правильно саме для тебе, а не для акторів на екрані.

Лектор — Єн, сексолог, медичний блогер, модель фільмів для дорослих.

В Dialog Hub пройде серія безкоштовних лекцій із сексуальної освіти для підлітків: розклад

Реєстрація за посиланням.

31.07, 16:00

Розмова про пізнання себе (мастурбацію), власні кордони та активну згоду. Як звучить «так» і чому «ні» — це повноцінна відповідь.

Лекторка — Анна Галаєва, лікарка, популяризаторка сексуальної освіти.

В Dialog Hub пройде серія безкоштовних лекцій із сексуальної освіти для підлітків: розклад

Зареєструватись можна за посиланням.

14.08, 16:00

Розмова про прийняття свого тіла, усвідомлення емоцій та те, як підтримати себе і допомогти собі в складні моменти.

Лекторка — Нонна Телюх, психологиня.

В Dialog Hub пройде серія безкоштовних лекцій із сексуальної освіти для підлітків: розклад

Зареєструватись можна за посиланням.

28.08, 16:00

Розмова про те, що таке презервативи, як їх обирати та як ними користуватися (у вигляді практикуму).

Лектор — Валентин Бобруйко, соціальний працівник, експерт з безпечних стосунків.

В Dialog Hub пройде серія безкоштовних лекцій із сексуальної освіти для підлітків: розклад

Реєстрація за посиланням.

Більше деталей учасники можуть дізнатись у дописі за посиланням.

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