Starlight Scenery виготовила декорації для балету «Соляріс» Львівської національної опери

Компанія Starlight Scenery виготовила декорації для прем’єри балету «Соляріс» за мотивами однойменного роману Станіслава Лема. Прем’єра відбулася на сцені Львівської національної опери в межах святкування 125-річчя з дня заснування театру.

Декорації були створені відповідно до сценографічного задуму Світлани Рейніш — сценографки та художниці костюмів вистави. Центральним елементом сценічного рішення стали двоповерхові конструкції, які мають систему прихованого підсвічування та дозволяє трансформувати простір сцени відповідно до драматургії вистави. Також у проєкті були використані мобільні конструкції та змінні панелі, які забезпечили гнучкість та мінімалістичну естетику сценографії.

“Для Starlight Scenery це перша співпраця з Львівською національною оперою, і ми щиро вдячні керівництву театру, зокрема Василю Вовкуну — генеральному директору-художньому керівнику Львівської національної опери, за довіру. Реалізація сценографії Світлани Рейніш була для нас цікавою інженерною та мистецькою задачею — важливо було зберегти авторський задум і водночас забезпечити функціональність та естетику конструкцій. Ми пишаємося, що долучилися до такого значущого культурного проєкту”, — зазначив Пилип Нірод, директор Starlight Scenery.

Starlight Scenery висловлює подяку творчій команді Львівської національної опери за довіру та натхненну співпрацю. Для нас було честю долучитися до створення простору, що допомагає глядачам поринути в атмосферу балету «Соляріс» — події, яка поєднує музику, танець і сучасні сценічні рішення у справжню подорож крізь простір, час і свідомість.

Наступний прем’єрний покази балету «Соляріс» відбудеться 9 травня на сцені Львівської національної опери.

* Фото надані пресслужбою Львівської національної опери

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