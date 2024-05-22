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Ведуча СТБ Надія Матвєєва стурбована ментальним здоров’ям українських дітей

22.05.2024

18 травня у Києві відбувся благодійний захід Charity Family Day. До нього долучилася зірка СТБ Надія Матвєєва. Телеведуча залюбки відгукнулася на прохання організаторів підтримати українські родини, які виховують дітей в час повномасштабної війни. Зокрема, Надію запросили провести public talk на тему емоційного інтелекту дітей. А саме, що потрібно знати батькам аби допомогти малечі у непрості часи війни зрозуміти власні емоції та вміти керувати ними.

Надія Матвєєва стурбована ментальним здоров’ям українських дітей

До спілкування Надія Матвєєва запросила психологиню Марину Гончар та багатодітну маму, адвокатку та блогерку Інну Мірошніченко.

«Інна поділилася досвідом виховання трьох дітей і тим, як вона справляється з емоційним навантаженням, як вона вчить дітей розуміти власні емоції та проживати їх. Цей її досвід дуже корисний для багатьох батьків зараз» — наголошує Надія Матвєєва.

Надія Матвєєва стурбована ментальним здоров’ям українських дітей

Під час Charity Family Day для дітей різного віку влаштували цікаві майстер-класи з розмальовки, аплікації, орігамі, плетіння браслетів, створення фігур з кульок, аквагрим, фотозона.

Надія Матвєєва стурбована ментальним здоров’ям українських дітей

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А ще збирали кошти на підтримку Сімейного Центру ментального благополуччя «Твоя опора», що розташований у Ворзелі та надає безоплатну психосоціальну допомогу дітям, які постраждали від війни. Надія Матвєєва, яка від минулого року є амбасадоркою прихистку «Твоя опора» у Львові, незабаром планує завітати й сюди, аби провести благодійні активності, зокрема, як дипломований психолог та коуч.

Надія Матвєєва стурбована ментальним здоров’ям українських дітей

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