Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки 2024

Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки

Всесвітній День вишиванки відзначається кожного року в третій четвер травня – цьогоріч святкування припадає на 16 травня. Головне на цьому святі – вишивана сорочка – унікальний витвір українського народу, що став справжнім символом самоідентифікації українців. Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки.

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Яна Брензей, ведуча програми «Вікна-новини» та марафону «Єдині новини»

Тетяна Висоцька, ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» та загальнонаціонального марафону «Єдині новини» Переглянути цей допис в Instagram

Григорій Решетник, ведучий проєкту «Холостяк», програми «Неймовірна правда про зірок» Переглянути цей допис в Instagram

Надія Матвєєва , ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок»

Ектор Хіменес-Браво, суддя «МастерШеф» Переглянути цей допис в Instagram

Ольга Мартиновська, суддя «МастерШеф» Переглянути цей допис в Instagram

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