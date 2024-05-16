Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки 2024

Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки
Всесвітній День вишиванки відзначається кожного року в третій четвер травня – цьогоріч святкування припадає на 16 травня. Головне на цьому святі – вишивана сорочка – унікальний витвір українського народу, що став справжнім символом самоідентифікації українців. Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки.
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Яна Брензей, ведуча програми «Вікна-новини» та марафону «Єдині новини»
Тетяна Висоцька, ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» та загальнонаціонального марафону «Єдині новини»
Григорій Решетник, ведучий проєкту «Холостяк», програми «Неймовірна правда про зірок»
Ектор Хіменес-Браво, суддя «МастерШеф»
Ольга Мартиновська, суддя «МастерШеф»