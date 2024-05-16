Проєкти
Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 К.О.Д
К.О.Д
 Супермама
Супермама
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Перевізниця
Перевізниця
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
Всі проєкти
ru

Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки

16.05.2024

Всесвітній День вишиванки відзначається кожного року в третій четвер травня – цьогоріч святкування припадає на 16 травня. Головне на цьому святі – вишивана сорочка – унікальний витвір українського народу, що став справжнім символом самоідентифікації українців. Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки. 

Більше на тему: День вишиванки 2024: традиції та особливості свята в Україні

Яна Брензей, ведуча програми «Вікна-новини» та марафону «Єдині новини»

Тетяна Висоцька, ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» та загальнонаціонального марафону «Єдині новини»

Григорій Решетник, ведучий проєкту «Холостяк», програми «Неймовірна правда про зірок» 

Надія Матвєєва, ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок»

Ектор Хіменес-Браво, суддя «МастерШеф»

Ольга Мартиновська, суддя «МастерШеф»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки 2024
Телеканал СТБ

День вишиванки 2024: як з’явилася вишиванка

 Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки 2024
Телеканал СТБ

День вишиванки 2024: традиції та особливості свята в Україні

 пасха панеттоне
Телеканал СТБ

Італійська паска панетоне: рецепт приготування від Артема Кінаша

 пасха обычаи и традиции
Телеканал СТБ

Великдень у 2024 році: звичаї та традиції святкування

 чистый четверг
Телеканал СТБ

Чистий четвер 2024: прикмети та звичаї

 Зірки телеканалу СТБ привітали українців з Днем вишиванки 2024
Телеканал СТБ

Чому Великдень святкується щороку в різні дні
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати