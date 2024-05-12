День матері 2024: привітання зірок СТБ

День матері: зірки телеканалу СТБ про суперсилу мами

Сьогодні, 12 травня, Україна відзначає одне з найважливіших родинних свят — День матері. З вдячністю усім українським мамам, телеканал СТБ вітає зі святом. А зірки діляться материнськими суперсилами, пригадуючи найтепліші спогади та висловлюючи слова вдячності.

Ірина Мордусенко, акторка детективного серіалу «К.О.Д» на СТБ

Як каже мій син, коли дивиться проєкт «СуперМама» — «Взагалі-то Супер-мама — це Ти». І дуже дивується, що там ще хтось змагається за це звання (посміхається). А я думаю, що моя суперсила, як мами — це безумовна любов і віра у свого сина! Що б не сталося.

Тетяна Кравченко, акторка детективного серіалу «К.О.Д» на СТБ

Суперсила моєї мами у тому, що я їй абсолютно вірю і люблю її. А вона любить мене!

Олена Вознесенська, акторка детективного серіалу «К.О.Д» на СТБ

Моя суперсила як мами полягає у тому, що я завжди притримуюсь трьох важливих правил:

Правило «6 обнімань» — обнімаю дітей мінімум 6 разів на день і протягом не менше ніж 6 секунд. Правило «Мотивація замість покарання». Це означає, наприклад, не позбавити планшету за те, що нагрубив вчительці, а обіцянка подарувати приємний подарунок наприкінці року за хорошу поведінку і похвалу від вчителів. Правило «Відвертих розмов». Протягом дня у нас є 10 хвилин, коли дитина може розказати мені про наболіле, про якісь свої роздуми чи переживання, відкрити свої секрети і їй за це нічого буде. Жодних коментарів, рекомендацій чи будь-яких реакцій на моєму обличчі. Це правило дозволяє знати про дитину все, вона не боїться відкритися, бо знає, що мама завжди підтримає.



Надія Матвєєва, ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок»

Суперсила моєї мами в стійкості у подоланні життєвих негараздів, на жаль у її житті їх було забагато і зараз я вже дорослою, роблю все можливе для того, щоб мамі не доводилося випробовувати свою суперсилу.Хочу побажати своїй мамі перш за все міцного здоров’я.

Григорій Решетник, ведучий проєкту «Холостяк», програми «Неймовірна правда про зірок»

Моя мама — справді супергероїня, тому що вона все життя дуже вірить в своїх дітей як ніхто інший, в мене та в мою сестричку. Мама завжди підтримує, допомагає. Вона нас дуже сильно любить, іноді здається аж занадто. Вона часто жертвували своїми інтересам, заради того щоб у нас все було все добре. Я дуже вдячний за її віру та підтримку. Суперсила — моєї мами віра і безмежна любов до своїх дітей.

Володимир Ярославський, суддя «МастерШеф»

Любі матусі, кожна з вас – супермама! У кожної з вас є власна суперсила. Суперсила моєї мами – надавати єдність та неймовірну підтримку сім’ї, яка допомагає долати будь-які життєві випробування. Дякую, мамо! Зі святом вас, дорогі українські матусі!

Ектор Хіменес-Браво, суддя «МастерШеф»

Суперсила моєї мами – бути найкращим прикладом для мене та нашої родини! Саме завдяки їй я знайшов свій шлях, справу свого життя та душі! Дякую, мамо, що оберігаєш з перших днів життя і до сьогодні! З Днем матері, дорогі матусі!

Ольга Мартиновська, суддя «МастерШеф»

Моя суперсила як мами – робити все, аби допомогти донечці прожити щасливе та класне життя, бути поруч, бути найголовнішою підтримкою та хорошим прикладом. Також у нас є одне важливе правило – обговорювати все на світі! Від причини поганого настрою до глобальних мрій. Зі святом, матусі!

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