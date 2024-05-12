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День матері: зірки телеканалу СТБ про суперсилу мами

12.05.2024

Сьогодні, 12 травня, Україна  відзначає одне з найважливіших родинних свят — День матері. З вдячністю усім українським мамам, телеканал СТБ вітає зі святом. А зірки діляться материнськими суперсилами, пригадуючи найтепліші спогади та висловлюючи слова вдячності. 

День матері 2024: привітання зірок СТБ

Ірина Мордусенко, акторка детективного серіалу «К.О.Д» на СТБ

Як каже мій син, коли дивиться проєкт «СуперМама» — «Взагалі-то Супер-мама — це Ти». І дуже дивується, що там ще хтось змагається за це звання (посміхається). А я думаю, що моя суперсила, як мами — це безумовна любов і віра у свого сина! Що б не сталося. 

День матері 2024: привітання зірок СТБ

Тетяна Кравченко, акторка детективного серіалу «К.О.Д» на СТБ

Суперсила моєї мами у тому, що я їй абсолютно вірю і люблю її. А вона любить мене!

День матері 2024: привітання зірок СТБ

Олена Вознесенська, акторка детективного серіалу «К.О.Д» на СТБ

Моя суперсила як мами полягає у тому, що я завжди притримуюсь трьох важливих правил: 

  1. Правило «6 обнімань» — обнімаю дітей мінімум 6 разів на день і протягом не менше ніж 6 секунд. 
  2. Правило «Мотивація замість покарання». Це означає, наприклад, не позбавити планшету за те, що нагрубив вчительці, а обіцянка подарувати приємний подарунок наприкінці року за хорошу поведінку і похвалу від вчителів. 
  3. Правило «Відвертих розмов». Протягом дня у нас є 10 хвилин, коли  дитина може розказати мені про наболіле, про якісь свої роздуми чи переживання, відкрити свої секрети і їй за це нічого буде. Жодних коментарів, рекомендацій чи будь-яких реакцій на моєму обличчі. Це правило дозволяє знати про дитину все, вона не боїться відкритися, бо знає, що мама завжди підтримає.

День матері 2024: привітання зірок СТБ
Надія Матвєєва, ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок» 

Суперсила моєї мами в стійкості у подоланні життєвих негараздів, на жаль у її житті їх було забагато і зараз я вже дорослою, роблю все можливе для того, щоб мамі не доводилося випробовувати свою суперсилу.Хочу побажати своїй мамі  перш за все міцного здоров’я. 

День матері 2024: привітання зірок СТБ

Григорій Решетник, ведучий проєкту «Холостяк», програми «Неймовірна правда про зірок» 

Моя мама — справді супергероїня, тому що  вона все життя дуже вірить в своїх дітей як ніхто інший,  в мене та в мою сестричку. Мама завжди підтримує, допомагає.  Вона нас дуже сильно любить, іноді здається аж занадто. Вона часто жертвували своїми інтересам, заради того щоб у нас все було все добре. Я дуже вдячний за її віру та підтримку. Суперсила — моєї мами віра і безмежна любов до своїх дітей.

День матері 2024: привітання зірок СТБ

Володимир Ярославський, суддя «МастерШеф»

Любі матусі, кожна з вас – супермама! У кожної з вас є власна суперсила. Суперсила моєї мами – надавати єдність та неймовірну підтримку сім’ї, яка допомагає долати будь-які життєві випробування. Дякую, мамо! Зі святом вас, дорогі українські матусі!

День матері 2024: привітання зірок СТБ

Ектор Хіменес-Браво, суддя «МастерШеф»

Суперсила моєї мами – бути найкращим прикладом для мене та нашої родини! Саме завдяки їй я знайшов свій шлях, справу свого життя та душі! Дякую, мамо, що оберігаєш з перших днів життя і до сьогодні! З Днем матері, дорогі матусі! 

День матері 2024: привітання зірок СТБ

Ольга Мартиновська, суддя «МастерШеф»

Моя суперсила як мами – робити все, аби допомогти донечці прожити щасливе та класне життя, бути поруч, бути найголовнішою підтримкою та хорошим прикладом. Також у нас є одне важливе правило – обговорювати все на світі! Від причини поганого настрою до глобальних мрій. Зі святом, матусі! 

День матері 2024: привітання зірок СТБ

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