Благодійна колаборація Фонду Олени Пінчук та бренду keepstyle: капсула, що говорить про сексуальну культуру

В рамках нової колаборації з харківським брендом keepstyle ми створили лімітовану колекцію одягу «It will be better next time». Вона присвячена розбудові сексуальної культури в Україні.

Досвід у сексуальних стосунках може бути різним, він завжди є особистим і унікальним. І наступного разу все буде ще краще. Капсульна колекція «It will we better next time» створена для того, щоб нагадати, що кожен має право на свободу самовираження, бажання, експерименти.

Усі кошти з продажу цієї благодійної колекції будуть спрямовані на створення проєкту з сексуальної освіти, який допоможе молодим людям мати безпечний досвід стосунків, дбати про свої кордони, запобігати захворюванням, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ та вірусним гепатитам. І нарешті – розвивати навички ефективної комунікації з партнером, що є ключовим для здорових та щасливих відносин.

Цей просвітницький YouTube-проєкт дозволить молоді вільно та безпечно отримувати корисну інформацію про сексуальну освіту, психологічну підтримку і не боятись порушувати питання, які турбують. Тож купуйте футболку, плюшевий кроп костюм або сорочку з благодійної колекції «It will we better next time», та долучайтесь до розвитку сексуальної культури в Україні.

В кампейні взяли участь зірки та інфлюенсери: супермодель Тетяна Брик, репер OTOY, співак і найпопулярніший репетитор з англійської в Тік-Току TUMAZAR, фешн-інфлюенсерка і дизайнерка ювелірних виробів Alesha WTF, український перформер, модель,танцівник та актор балету Freedom Jay, хореографиня і танцівниця Світлана Сакаль.

Нагадуємо, що завдяки співпраці Фонду з брендом keepstyle у 2021 році і капсульній колекції футболок і худі Just say it був відзнятий просвітницький проєкт «Цнотливчики», який зібрав більш як 200 тисяч переглядів на YouTube.

