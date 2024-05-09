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Благодійна колаборація Фонду Олени Пінчук та бренду keepstyle: капсула, що говорить про сексуальну культуру

09.05.2024

В рамках нової колаборації з харківським брендом keepstyle ми створили лімітовану колекцію одягу «It will be better next time». Вона присвячена розбудові сексуальної культури в Україні.

Благодійна колаборація Фонду Олени Пінчук та бренду keepstyle

Досвід у сексуальних стосунках може бути різним, він завжди є особистим і унікальним. І наступного разу все буде ще краще. Капсульна колекція «It will we better next time» створена для того, щоб нагадати, що кожен має право на свободу самовираження, бажання, експерименти.

Благодійна колаборація Фонду Олени Пінчук та бренду keepstyle

Усі кошти з продажу цієї благодійної колекції будуть спрямовані на створення проєкту з сексуальної освіти, який допоможе молодим людям мати безпечний досвід стосунків, дбати про свої кордони, запобігати захворюванням, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ та вірусним гепатитам. І нарешті – розвивати навички ефективної комунікації з партнером, що є ключовим для здорових та щасливих відносин.

Благодійна колаборація Фонду Олени Пінчук та бренду keepstyle

Цей просвітницький YouTube-проєкт дозволить молоді вільно та безпечно отримувати корисну інформацію про сексуальну освіту, психологічну підтримку і не боятись порушувати питання, які турбують. Тож купуйте футболку, плюшевий кроп костюм або сорочку з благодійної колекції «It will we better next time», та долучайтесь до розвитку сексуальної культури в Україні.

Благодійна колаборація Фонду Олени Пінчук та бренду keepstyle

В кампейні взяли участь зірки та інфлюенсери: супермодель Тетяна Брик, репер OTOY, співак і найпопулярніший репетитор з англійської в Тік-Току TUMAZAR, фешн-інфлюенсерка і дизайнерка ювелірних виробів Alesha WTF, український перформер, модель,танцівник та актор балету Freedom Jay, хореографиня і танцівниця Світлана Сакаль

Благодійна колаборація Фонду Олени Пінчук та бренду keepstyle

Нагадуємо, що завдяки співпраці Фонду з брендом keepstyle у 2021 році і капсульній колекції футболок і худі Just say it був відзнятий просвітницький проєкт «Цнотливчики», який зібрав більш як 200 тисяч переглядів на YouTube.

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