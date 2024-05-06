ТМ «Хуторок» у проекті FILM.UA «Тісто», який розповідає про унікальні кулінарні традиції України.

Великдень – одне з найважливіших християнських свят України. В цей період усіх українців об'єднує світла віра в майбутнє і багаті кулінарні традиції нашої країни.

Саме до Великодня медіа група FILM.UA презентувала новий український документальний фільм «Тісто», який досліджує історію та ідентичність українців через кулінарні традиції. Партнером проекту став національний виробник борошна, який повністю розділяє цінності фільму. Євгенія Кириленко – Директор з маркетингу ТОВ «Зовнішторгресурс» розповідає, що ТМ Хуторок протягом 20 років поєднує в собі любов до рідної землі, шанування українських традицій та багаторічний досвід виробництва продукції. Пишається тим, що бренд Хуторок є партнером проекту зі справжньою українською душею. Це фільм про унікальні рецепти, які розкриваються через особисті родинні історії.У кожному куточку України тісто готують по-різному, але саме через тісто, ми розмовляємо з будь-якою людиною однією мовою. Бо ми, українці, всі з одного тіста!

Отже, новий фільм покликаний дослідити дивовижне різноманіття українських традицій. І кожен глядач може відчути емоційний зв’язок та гордість за українську кухню, яка варта світової уваги. Фільм вийшов на екрани кінотеатрів країни 2 травня.