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Прем’єра серіалу Одна родина – дивіться 19.05.2024 на СТБ

01.05.2024

Не пропустіть прем’єру історії про життя і долю на СТБ – дивіться новий серіал Одна родина 19.05.2024!

У давню ворожнечу батьків увірветься кохання головних героїв драматичного серіалу та війна. Попри батьківську заборону, Оксана та Максим закохуються одне в одне. Проте війна розлучає пару. Хлопець став на захист своєї держави, а дівчина заприсяглася його чекати. Але Оксана не дочекалася – звістка про загибель Максима вибила землю з-під її ніг. Як жити далі? Щемлива історія торкнеться найглибших струн вашої душі – дивіться прем’єру серіалу Одна родина 19 травня о 18:00 на СТБ.

Серіал знято на замовлення державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».

Video: Серіал Одна родина 1 сезон: дивіться з 19 травня (Анонс)


Одна родина – 1 сезон на СТБ вже 19 травня. Дивіться трейлер серіалу Одна родина 1 сезон прямо зараз

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