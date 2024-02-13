Новий Youtube проєкт «Відвал ніг» або «All інклюзив» з ведучим Олександром Тереном

Уже 13 лютого стартує новий Youtube проєкт «Відвал ніг» або «All інклюзив» з ведучим Олександром Тереном. Нові випуски будуть систематично виходити щодва тижні. Більше читайте в матеріалі STB.UA.

Відвал ніг або All інклюзив – це розважальне інклюзивне шоу, в якому протезований військовий Олександр Терен подорожує Україною та досліджує міста на безбар’єрність з медійними друзями – Машою Єфросиніною, Васею Байдаком, Володимиром Дантесом, Сашею Зарицькою та блогером Однією Правою.

Олександр та гості, сидячи у візках відвідують найбільш відомі туристичні маршрути, пам’ятки, музеї тощо.

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Велика війна показала, наскільки єдиними та згуртованими ми можемо бути, вирішуючи загальнонаціональні питання. У нас в країні приблизно 1/4 це маломобільні групи, а після війни ця цифра буде ще більшою. Проте наша країна далека від інклюзивності і це питання не потрібно боятися, а працювати над ним.

Шоу має комічне забарвлення, хоча і вказує на проблематику інклюзивності в нашій країні. Нові випуски будуть систематично виходити щодва тижні.

Слідкуйте за новинами на особистій сторінці Олександра – https://www.instagram.com/tsvit_terenu/

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Проект реалізовано за підтримки Visa та Ощадбанк.