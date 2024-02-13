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Новий Youtube проєкт «Відвал ніг» або «All інклюзив» з ведучим Олександром Тереном

13.02.2024

Уже 13 лютого стартує новий Youtube проєкт «Відвал ніг» або «All інклюзив» з ведучим Олександром Тереном. Нові випуски будуть систематично виходити щодва тижні. Більше читайте в матеріалі STB.UA.

«Відвал ніг» або «All інклюзив»

Відвал ніг або All інклюзив – це розважальне інклюзивне шоу, в якому протезований військовий Олександр Терен подорожує Україною та досліджує міста на безбар’єрність з медійними друзями – Машою Єфросиніною, Васею Байдаком, Володимиром Дантесом, Сашею Зарицькою  та блогером Однією Правою. 

Олександр та гості, сидячи у візках відвідують найбільш відомі туристичні маршрути, пам’ятки, музеї тощо.

Більше на тему: Я не втратив, а здобув: учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу

Велика війна показала, наскільки єдиними та згуртованими ми можемо бути, вирішуючи загальнонаціональні питання.  У нас в країні приблизно 1/4 це маломобільні групи, а після війни ця цифра буде ще більшою. Проте наша країна далека від інклюзивності і це питання не потрібно боятися, а працювати над ним. 

Шоу має комічне забарвлення, хоча і вказує на проблематику інклюзивності в нашій країні. Нові випуски будуть систематично виходити щодва тижні. 

Слідкуйте за новинами на особистій сторінці Олександра – https://www.instagram.com/tsvit_terenu/

Підписуйтесь на канал щоб не пропустити премʼєру 13 лютого. – https://www.youtube.com/@TERENUA

Проект реалізовано за підтримки Visa та Ощадбанк. 

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