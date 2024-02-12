5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина, у які можна відразу закохатися

Де взяти натхнення перед наступним візитом у салон? У цьому вам допоможе редакція STB.UA, яка проаналізувала рекомендації фахівців з манікюру в Instagram. Тож наступні ідеї обов’язково відгукнуться у вашому серці. 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина — в матеріалі.

Що може бути більш простим, але водночас ідеальним, ані червоний класичний? Манікюр, який завжди готовий до Дня Святого Валентина! Цей універсальний відтінок підходить до будь-якого образу, оскільки він завжди за безперечну привабливість.

Простий спосіб додати родзинку будь-якому однотонному покриттю – нейл-арт.

Цей простий манікюр, але ідеально поєднаний з невеликими символами Дня всіх закоханих.

Як щодо золотого? Дизайн із золотою фольгою набув неабиякої популярності, оскільки додає елемент грайливості будь-якому образу.

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І на завершення — френч. Не забувайте, що такий манікюр завжди можна обіграти смужкою червоного, а не білого кольору.

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