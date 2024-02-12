Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Перевізниця
Перевізниця
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Супербабуся
Супербабуся
 ВІН ВОНА ШОУ
ВІН ВОНА ШОУ
 Серіали
Серіали
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сліпа
Сліпа
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru

5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина, у які можна відразу закохатися

12.02.2024

Де взяти натхнення перед наступним візитом у салон? У цьому вам допоможе редакція STB.UA, яка проаналізувала рекомендації фахівців з манікюру в Instagram. Тож наступні ідеї обов’язково відгукнуться у вашому серці. 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина — в матеріалі. 

5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина

Що може бути більш простим, але водночас ідеальним, ані червоний класичний? Манікюр, який завжди готовий до Дня Святого Валентина! Цей універсальний відтінок підходить до будь-якого образу, оскільки він завжди за безперечну привабливість.

5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина

5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина

Простий спосіб додати родзинку будь-якому однотонному покриттю  – нейл-арт. 

5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина

Цей простий манікюр, але ідеально поєднаний з невеликими символами Дня всіх закоханих. 

5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина

5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина

Як щодо золотого? Дизайн із золотою фольгою набув неабиякої популярності, оскільки додає елемент грайливості будь-якому образу.

5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина

Більше на тему: Нігті без покриття: 4 швидких кроки, які можна додати до свого звичайного догляду за нігтями

І на завершення — френч. Не забувайте, що такий манікюр завжди можна обіграти смужкою червоного, а не білого кольору.

5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина
Телеканал СТБ

Нігті без покриття: 4 швидких кроки, які можна додати до свого звичайного догляду за нігтями

 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина
Телеканал СТБ

Як зміцнити волосся: готуємо засоби в домашніх умовах

 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина
Телеканал СТБ

Догляд за шкірою навколо очей: топ-5 основних принципів для будь-якого віку

 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина
Телеканал СТБ

Манікюр 2023: натхнення та тренди року

 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина
Телеканал СТБ

Вечірній макіяж 2023: головні тренди, кольори і техніки

 5 ідей для манікюру до Дня Святого Валентина
Телеканал СТБ

6 модних жіночих стрижок, які варто спробувати влітку 2023
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати