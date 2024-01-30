Прийом заявок на пітчинг проєктів на стадіях Work in progress та Development ​​події Doc Kyiv Fest

Триває прийом заявок на пітчинг проєктів на стадіях Work in progress та Development ​​події Doc Kyiv Fest. Це щорічний міжнародний кінофестиваль середньометражного глядацького документального кіно, заснований Громадською Організацією “Кінофест”.

До організаційного комітету увійшли медіакомпанія StarlightMedia та Одеський міжнародний кінофестиваль, а генеральним інформаційним партнером заходу є ICTV2.

Критерії відбору:

Проєкти на стадії Development

Тривалість фільму – 20-70 хвилин

Завершений перший драфт сценарію

Наявність режисера та продюсера

Виробництво України або у спільному виробництві з Україною

Проєкти на стадії Work in Progress

Тривалість фільму – 20-70 хвилин

Готовий відзнятий матеріал або постпродакшн

Художня цінність та/або комерційний потенціал

Українське виробництво або у спільному виробництві з Україною

Заявки на участь у пітчингу приймаються до 2 лютого 2024 року.

Презентація проєктів відбудеться в рамках Doc Kyiv Fest 2024, який пройде в Києві з 28 березня по 30 березня 2024 року. Журі обере переможців в двох конкурсах, кожен з який отримає грошовий приз у розмірі 25 тисяч гривень.

Запрошуємо творців та творчинь глядацького середньометражного документального кіно долучатись до участі у пітчингу.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті фестивалю.