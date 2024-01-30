Прийом заявок на пітчинг проєктів на стадіях Work in progress та Development події Doc Kyiv Fest
Триває прийом заявок на пітчинг проєктів на стадіях Work in progress та Development події Doc Kyiv Fest. Це щорічний міжнародний кінофестиваль середньометражного глядацького документального кіно, заснований Громадською Організацією “Кінофест”.
До організаційного комітету увійшли медіакомпанія StarlightMedia та Одеський міжнародний кінофестиваль, а генеральним інформаційним партнером заходу є ICTV2.
Критерії відбору:
Проєкти на стадії Development
- Тривалість фільму – 20-70 хвилин
- Завершений перший драфт сценарію
- Наявність режисера та продюсера
- Виробництво України або у спільному виробництві з Україною
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Проєкти на стадії Work in Progress
- Тривалість фільму – 20-70 хвилин
- Готовий відзнятий матеріал або постпродакшн
- Художня цінність та/або комерційний потенціал
- Українське виробництво або у спільному виробництві з Україною
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Заявки на участь у пітчингу приймаються до 2 лютого 2024 року.
Презентація проєктів відбудеться в рамках Doc Kyiv Fest 2024, який пройде в Києві з 28 березня по 30 березня 2024 року. Журі обере переможців в двох конкурсах, кожен з який отримає грошовий приз у розмірі 25 тисяч гривень.
Запрошуємо творців та творчинь глядацького середньометражного документального кіно долучатись до участі у пітчингу.
Додаткову інформацію можна отримати на сайті фестивалю.