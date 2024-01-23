Зірки телеканалу СТБ привітали Україну та її громадян з Днем Соборності

22 січня українці відзначили День Соборності України. З цієї нагоди зірки телеканалу СТБ побажали багато щирих і теплих вітань Україні та її громадянам. Більше — читайте в матеріалі STB.UA.

Ведучий проєктів «Неймовірна правда про зірок» та «ВІН ВОНА ШОУ» Григорій Решетник опублікував пост на своїй сторінці в Instagram. З нагоди свята Григорій виклав фото, зроблене у нічному Києві на Софійській площі.

«Любі мої, з Днем Соборності! Це особливий день єднання, єдності, єдинства. А сьогодні, ще й віри та боротьби. Ми маємо продовжувати боротися за свою ідентичність, генетичну силу та цілісність. Складно це нам дається… адже наші серця мирні та добрі, світлі та праведні. Проте, треба діяти ще більш рішуче, впевненіше та ставати, нарешті, ще більш принциповими. Робити висновки та роботу над помилками. А ще хочеться, щоб всі ми стали трошки мудрішими і навчилися дивитися не лише в завтра, а й післязавтра. Бо ціна, яку несе наша країна, за часом емоційний вибір, ой яка велика…. Єднаймося, браття та сестри, берімося за руки, рухаємося ще сміливіше, впевненіше до такого омріяного та унікального українського майбутнього».

Ведуча СТБ Надія Матвєєва поділилася відео, на якому зібрала кадри своєї волонтерської діяльності, а також діяльності благодійного фонду UA24 Сергія Костири.

«Українці усюди зараз об’єднані зусиллями заради вільного, потужного, мирного майбутнього України. Наше життя зараз — підтримка, праця, допомога, розвиток. Наша правда — любов. Волонтери благодійного фонду @ua24.charity 🇺🇦 Дякую наші захисники, завдяки вам у нас є майбутнє. Дякую, українці, ваші серця незламні».

Головний шеф-кухар країни Ектор Хіменес-Браво поділився відвертою думкою про Україну, яка стала йому рідною домівкою. Про повернення, військову підготовку, патріотизм і допомогу армії у дописі судді «МастерШеф».

«Я не знав, що вирішу повернутись в Україну, з перших днів, коли почнеться війна. Це був великий сюрприз для мене. Не знав, що не матиму страху. Я думаю, ми відчуваємо страх, коли боїмось смерті. Але відколи війна почалась, я вже не боюсь померти. Я ніколи не думав, що мені доведеться пройти стільки тренінгів з військової підготовки. Я не думав, що мої пріоритети можуть змінитись. Я навчився цінувати речі краще, ніж до цього. Для життя нам не потрібно багато речей. Достатньо базового — їжі та місця, щоб спати. Усе інше — це розкіш, яка насправді нам не потрібна. Україна також навчила мене патріотизму. Раніше я не знав, що це таке. Я вивчив дуже багато всього про її історію. Мені дуже пощастило залишитись тут у цей час. Так, я багато відчував болю через війну, але водночас вона мене зробила сильнішим. Я зрозумів, що ніщо і ніколи не завадить мені жити тут, допомагати армії тут, і пишатися тим, що я ТУТ. Я колумбієць з українським серцем. З днем соборності, моя Україна🇺🇦».

Ведуча програм «Таємниці ДНК», «ДНК. Свої» та «Вікна-новини» Тетяна Висоцька повідомила про закриття збору, на якому зібрали більше 12 тисяч гривень на медичні наплічники для наших захисників.

«Одне з гасел дня Соборності — схід і захід разом. А для мене це ще й день, коли мимохіть згадується ще одне — ніколи знову. Бо після злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року, що стало важливим піднесеним єднанням, настала поразка. Спочатку військова, а потім національна. Так от, разом, щоб ніколи знову. Нагадаю, я приєдналася до масштабного збору до дня Соборності. Гроші збираєLeleka Foundation / БФ Лелека-Україна, кошти підуть на медичні наплічники для наших захисників. Уже ввечері я оновлю цей пост і повідомлю, скільки нам вдалося зібрати».

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