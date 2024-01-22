Прем’єра трейлеру документального фільму «Форма вогню»

У мережі представлено офіційний трейлер документального фільму «Форма Вогню» про роботу рятувальників ДСНС у Херсоні. Головним саундтреком фільму є композиція «Вільні Люди» рок-гурту «Без обмежень».

Фільм «Форма Вогню» розповідає про перші дні після звільнення Херсону від російських окупантів.

Зведений загін ДСНС під керівництвом полковника Андрія Козака розчищає херсонські дороги від знищеної російської техніки, розбирає завали зруйнованих росіянами будинків, рятує з-під них людей та тварин.

Одного дня, через масований артилерійській обстріл росіян, починається пожежа у багатоквартирному будинку. Загін Козака опиняється поруч, але у рятувальників немає обладнання, щоб загасити пожежу. Відступаючи з міста, росіяни вкрали пожежні машини та обладнання ДСНС – включаючи захисну форму та кисневі балони.

Загін ДСНС кидається у полум’я рятувати людей – не зважаючи на відсутність захисту органів дихання, без якого будь-який необережний крок може призвести до загибелі.

«Фільм «Форма вогню» – неймовірна історія про мужність героїв без зброї», – розповідає режисер проекту Вас Київский. – «Дуже хочеться, щоб такі історії про героїзм українців лунали на весь світ. Тому ми знімали фільм двома мовами – англійською та українською, а також залучили до виробництва американського сценариста».

Фільм буде представлений на міжнародних фестивалях у США та Європі. Прем’єра фільму запланована на лютий 2024 року.

Головним саундтреком фільму є пісня «Вільні Люди» рок-гурту «Без обмежень», яку проекту надала команда Сергія Танчинця.

Слоганом фільму стали слова Андрія Козака: «Не ризикуючи життям, інше життя врятувати неможливо».

АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Генеральний продюсер – Костянтин Дєтковський

Режисер – Вас Київський

Оператор – Володимир Кратінов

Виконавчий продюсер – Вікторія Кратінова

Сценарій – Вас Київський, Майк Маккі



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