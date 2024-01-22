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Імбирне печиво: топ-5 простих рецептів від учасників «МастерШеф»

22.01.2024

Такі ласощі сподобаються вашим рідним. Учасники «МастерШеф» поділилися з STB.UA рецептами імбирного печива, яке можна легко приготувати в домашніх умовах. Знадобиться всього година-півтори вашого часу! Отже, топ-5 рецептів імбирного печива!

Класичне імбирне печиво

імбирне печиво

Інгредієнти:

  • мед – 3 ст. л.
  • цукор – 2 ст. л.
  • імбир – 2 ч. л.
  • кориця – 2 ч. л.
  • мелений мускатний горіх – дрібка
  • коріандр – дрібка
  • сода – 1 ч. л.
  • масло вершкове – 70 г
  • яйце – 1 шт.
  • борошно – 1–2 скл.
  • цукрова пудра – 180 г
  • білок – 1 шт.

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Приготування:

  1. У каструлі необхідно змішати мед, цукор, спеції.
  2. Поставте суміш на плиту (на повільний вогонь), помішуйте і розтоплюйте до появи бульбашок.
  3. Після закипання додайте соду і вершкове масло. Розмішайте до розчинення.
  4. Потім зніміть з вогню і дайте рідині охолонути.
  5. Додайте яйце і все дуже добре перемішайте.
  6. Додайте борошно і замісіть тісто.
  7. Дайте йому відпочити близько 15 хвилин.
  8. Розкатайте тісто і віріжте фігурки.
  9. Викладіть печиво на деко з пергаментом і випікайте близько 10 хвилин за температури 190 градусів.

Приготування глазурі:

  1. Змішайте цукрову пудру з білком. Важливо вибрати для цього глибоку тарілку.
  2. Збийте все міксером до м’якої консистенції.
  3. Вилийте масу в одноразовий поліетиленовий мішок.
  4. Прикрасьте пряники.
  5. Дайте глазурі час застигнути (годину).

Імбирне печиво без масла і цукру

імбирне печиво

Інгредієнти:

  • сир домашній  – 200 г
  • пшеничні висівки (дрібного помелу) – 50 г
  • яєчний білок – 1 шт.
  • цільнозернове борошно – 3 ст. л.
  • розігрітий мед – 1 ст. л.
  • мелений імбир, кориця, гвоздика – по 2 ч. л.
  • какао-порошок – 1 ч. л.
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • сіль, мускатний горіх, кардамон – по дрібці

Приготування:

  1. Змішайте міксером в мисці сир, білок, підсолоджувач, спеції.
  2. Вмішайте туди висівки і потім додайте борошно, продовжуючи при цьому замішувати суміш.
  3. Отримане тісто загорніть в харчову плівку і відправте в морозилку на 1 годину.
  4. Розкатайте тісто в пласт завтовшки 5 мм, а потім віріжте фігурки.
  5. Викладіть все на деко з пергаментом і відправте в розігріту духовку на 15 хвилин. Випікайте за температури 190 градусів.

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Імбирне печиво зі свіжим імбиром

простий рецепт імбирного печива

Інгредієнти:

  • просіяне борошно – 2 скл.
  • цукор – 1 скл.
  • розм’якшене вершкове масло – 100 г
  • яйце – 1 шт.
  • корінь імбиру – 2 шт.
  • суцвіття гвоздики – 5–6 шт.
  • мелена кориця – 1 ч. л.
  • розпушувач – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Очистіть імбир і натріть його на дрібній тертці.
  2. Гвоздику і корицю необхідно подрібнити в ступці.
  3. Далі змішайте борошно з розпушувачем, натертим імбиром, гвоздикою, корицею.
  4. Збийте масло і цукор, додайте яйце. Потім додайте борошно.
  5. Замісіть тісто.
  6. Розкатайте тісто і виріжте з нього печиво формочками.
  7. Присипте цукром або ж меленим мигдалем.
  8. Змастіть деко олією і викладіть на нього печиво. Випікати необхідно півгодини за температури 180–190 градусів.

Імбирне печиво з шоколадом

пряники рецепти

Інгредієнти:

  • Масло вершкове – 125 г
  • Цукор – 200 г
  • Ванілін – 2 г
  • Імбир – 80 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Борошно пшеничне – 250 г
  • Сода – 1 ч. л.
  • Шоколад чорний – 400 г
  • Родзинки – 200 г

Приготування:

  1. Збийте масло з цукром до однорідної маси.
  2. Додайте ванілін і яйця (по одному, щоразу добре збиваючи).
  3. Подрібніть імбир і додайте до отриманої маси.
  4. Змішайте просіяне борошно із содою і висипте в глибоку посудину.
  5. Натріть шоколад (на крупній тертці).
  6. Додайте його в тісто і все ретельно перемішайте. Потім досипте родзинки.
  7. Присипте стіл борошном і розкатайте тісто.
  8. Виріжте печиво формочками, потім розмістіть на змащене маслом деко.
  9. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці півгодини.

Імбирне печиво з мигдалем

імбирне печиво

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне – 250 г
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • сіль – 1 ч. л.
  • масло вершкове – 200 г
  • цукор – 150 г
  • ванільний цукор – 1–2 ч. л.
  • імбир (мелений) – 1 ч. л.
  • яйце – 2 шт.
  • молоко – 1 ст. л.
  • олія
  • мигдаль (подрібнений) – 50 г

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Приготування:

  1. Збийте яйце (1 шт.) з цукром. Додайте в суміш вершкове масло і збийте.
  2. Додайте в отриману суміш ванілін, мигдаль, імбир.
  3. Далі підмішати в масу борошно з розпушувачем.
  4. Замісіть тісто, а потім помістіть його в пакет і покладіть в холодильник на годину.
  5. Розкатайте тісто завтовшки 5 мм. Виріжте печиво.
  6. Збовтайте жовток і 1 столову ложку молока. Змастіть печиво, щоб воно було блискучим.
  7. Викладіть печиво на змащене маслом деко.
  8. Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці півгодини.

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