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Як українські діти адаптуються до нової школи у Європі

16.01.2024

Війна в Україні призвела до того, що мільйони дітей були змушені покинути свої домівки. Серед них і багато дітей шкільного віку, які тепер навчаються в школах країн Європи. Адаптація українських дітей до нової школи у Європі є складним процесом, який може тривати від кількох місяців до року. Як українські діти адаптуються до нової школи у Європі читайте в матеріалі STB.UA.

Як українські діти адаптуються до нової школи у Європі

Діти стикаються з низкою викликів, зокрема: 

  • Нова мова. Навчання в новій школі вимагає знання місцевої мови. Для українських дітей, які не володіють цією мовою, це може бути серйозною перешкодою. 
  • Нова культура. Діти повинні адаптуватися до нових традицій, цінностей та норм. Це може бути непросто, особливо для дітей молодшого віку. 
  • Нові друзі. Діти повинні знайти нових друзів і адаптуватися до нового соціального середовища. Це може бути важко, особливо якщо діти були змушені покинути своїх друзів в Україні. 

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Звичайно, не всі діти адаптуються до нової школи однаково. Деякі діти адаптуються швидше, ніж інші. На швидкість адаптації впливають такі фактори, як вік дитини, її особистісні якості та підтримка з боку батьків та вчителів. 

Чим швидше дитина починає розуміни іноземну мову, тим швидше і лугше проходить адаптація у новому середовищі. У дітей з’являються друзі, а процесс навчання перестає бути важким. 

Як українські діти адаптуються до нової школи у Європі

Юристи міграційної компанії International Business на наш запит відповіли, що у більшості країн Європи діти громадян України мають право на безкоштовну освіту. Багато шкіл пропонують спеціальні програми для українців, які допомагають їм адаптуватися до нової школи. Ці програми можуть включати: 

  • Мовні курси, які допомагають дітям вивчити місцеву мову. 
  • Інтеграційні програми, які допомагають дітям адаптуватися до нового соціального середовища. 
  • Психологічну підтримку, яка допомагає дітям впоратися зі стресом і тривогою. 

Протягом першого півріччя після переїзду, українські діти зосереджуються на інтенсивному вивченні мови країни перебування. Після цього періоду, вони починають опановувати інші шкільні предмети. Оцінка їхніх знань здійснюється за індивідуальним підходом, відрізняючись від стандартного оцінювання їхніх однокласників. Учителі самостійно приймають рішення про готовність кожного іноземного учня до оцінювання з певних предметів.

Як українські діти адаптуються до нової школи у Європі

Українці, які перебувають у Європі, можуть допомогти своїм дітям адаптуватися до нової школи, зробивши такі речі: 

  • Заохочувати дітей вивчати місцеву мову. 
  • Розмовляти з дітьми про їхні почуття та емоції. 
  • Допомогти дітям знайти нових друзів. 

Адаптація українських дітей до нової школи є важливим кроком у їхньому житті. З підтримкою батьків, вчителів та суспільства діти можуть успішно адаптуватися до нового середовища і продовжити навчання. 

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