Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Всі проєкти
ru

Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу

10.11.2023

Драматургиня, сценаристка, режисерка, шоуранерка улюбленого серіалу українців «Спіймати Кайдаша» — Наталя Ворожбит — просить про допомогу у фанатів «Кайдашів». Більше — читайте в матеріалі.

Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу

На своїй сторінці в соціальній мережі Наталка зізналася, що крім повісті Нечуя-Левицького вона також надихалася реальними прототипами з рідного села на Полтавщині. Тому герої серіалу «Спіймати Кайдаша» вийшли такими справжніми. 

Її подруга дитинства — Мілана — сама виростила доньку Анжеліку, без всякої допомоги. Мілана розумна і талановита красуня, могла б стати будь-ким, наприклад, художницею. Проте, як пише сама Ворожбіт, головна роль Мілани в житті — це самовіддана мама. 

Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу

Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу

«В її 17-річної Анжеліки багато важких діагнозів. Від врожденого гіпотеріоза і аутизму до вродженої вади серця (і ще купа всього). При цьому дитина весела і життєрадісна, бо оточена любов’ю і турботою. Потрібна термінова операція. “Через кілька місяців почнуть відмовляти органи, бо дуже сильний перегиб хребта і перетискаються сосуди. серце вже лежить боком” – пише мама і це вже не кіно, а жорстока реальність». 

Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу

Багато хто з глядачів  плакав над зіграними долями героїв, тож шоуранерка просить “конвертувати” ці сльози по можливості в допомогу реальним прототипам. 

«Ми зібрали майже 20 відсотків від потрібної суми, але я вірю, що ми зможемо зібрати всю. Я забороняю Мілані мені дякувати, поки ми не закриємо збір, але вона пише «ти не розумієш, ти дала мені надію». Ми всі живемо надією. Будь ласка», — звернулася Наталка до прихильників. 

Посилання на збір:

https://send.monobank.ua/jar/RJVByjYdR

Номер картки:

5375411209089346

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу
Телеканал СТБ

У Рівному розпочав роботу реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY

 Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу
Телеканал СТБ

Психологічні аспекти реабілітації військових: як пройшов семінар Recover together?

 Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу
Телеканал СТБ

У Дніпрі відкриють уже третій центр реабілітації для військових національної мережі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків

 Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу
Телеканал СТБ

У київському реабілітаційному центрі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків запрацювало вже друге відділення

 Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу
Телеканал СТБ

У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором і Оленою Пінчуками

 Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу
Телеканал СТБ

Діти Героїв: Забезпечимо разом 3000 дітей загиблих Героїв діджитал-освітою
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати