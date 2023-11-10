Наталка Ворожбит просить фанатів «Кайдашів» про допомогу

Драматургиня, сценаристка, режисерка, шоуранерка улюбленого серіалу українців «Спіймати Кайдаша» — Наталя Ворожбит — просить про допомогу у фанатів «Кайдашів». Більше — читайте в матеріалі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Наталка зізналася, що крім повісті Нечуя-Левицького вона також надихалася реальними прототипами з рідного села на Полтавщині. Тому герої серіалу «Спіймати Кайдаша» вийшли такими справжніми.

Її подруга дитинства — Мілана — сама виростила доньку Анжеліку, без всякої допомоги. Мілана розумна і талановита красуня, могла б стати будь-ким, наприклад, художницею. Проте, як пише сама Ворожбіт, головна роль Мілани в житті — це самовіддана мама.

«В її 17-річної Анжеліки багато важких діагнозів. Від врожденого гіпотеріоза і аутизму до вродженої вади серця (і ще купа всього). При цьому дитина весела і життєрадісна, бо оточена любов’ю і турботою. Потрібна термінова операція. “Через кілька місяців почнуть відмовляти органи, бо дуже сильний перегиб хребта і перетискаються сосуди. серце вже лежить боком” – пише мама і це вже не кіно, а жорстока реальність».

Багато хто з глядачів плакав над зіграними долями героїв, тож шоуранерка просить “конвертувати” ці сльози по можливості в допомогу реальним прототипам.

«Ми зібрали майже 20 відсотків від потрібної суми, але я вірю, що ми зможемо зібрати всю. Я забороняю Мілані мені дякувати, поки ми не закриємо збір, але вона пише «ти не розумієш, ти дала мені надію». Ми всі живемо надією. Будь ласка», — звернулася Наталка до прихильників.

Посилання на збір:

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Номер картки:

5375411209089346

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