Оздоровчий відпочинок для дітей з усієї України відбувся в санаторії «Кришталевий Палац» у Трускавці

Піклуватися про здоров’я дітей під час війни особливо важливо. Постійні тривоги та бомбосховища, багатогодинні онлайн заняття, негативно впливають на фізичний та психологічний стан дітей. Тож державне підприємство Санаторій «Кришталевий Палац» спільно з громадською організацією «Яскрава Країна» прикладають максимум зусиль для організації оздоровлення та відпочинку дітей із різних куточків України. Оксана Рудковська – волонтерка ГО «Яскрава країна» – розповідає, що саме головне, що в санаторії діти харчуються вчасно, не чують тривог та відчувають простір: гори, карпатські краєвиди, екскурсії. Це все дуже добре впливає на дитяче ментальне здоров’я та, запевняє, що громадська організація «Яскрава Країна» разом із санаторієм «Кришталевий Палац» будуть намагатися створити всі умови, щоб наші діти були щасливими й росли здоровою нацією. Андрій Карачун – медичний директор державного підприємства Санаторій «Кришталевий палац», що розташований у місті Трускавець, стверджує, що діти. що приїждають у санаторій, не потребують такого медичного забезпечення. Дітям, зазвичай, важливіше, щоб просто було місце, де відпочити, змінити картинку, змінити оточення, побачити інші локації, похарчуватися не вдома іншою їжею, з друзями провести час. Андрій щиро розповідає, що це дуже надихає, допомагає зрозуміти, що державне підприємство Санаторій «Кришталевий Палац» працює не просто так, і що, наразі мета – не просто прагнути надавати послуги всім бажаючим, а й відповідально ставитись до оздоровлення нації.