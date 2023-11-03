Вперше, у столичній освітній території Midgard, бомбосховище перетворили на справжню галерею.

Насолоджуватись красою світу, а не порожнечею стін: вперше у столичній школі Midgard бомбосховище перетворили на справжню галерею. Тут презентували виставку фотографа Дениса Копилова, який об’їздив світ – «Між двома полюсами» – і тепер показує його дітям. Фотохудожник розповідає, що їздив і бачив щось на зовні, потім синхронізував це зі своїми відчуттями в середині.

Тому для нього це – щоб кожна людина, кожна дитина побачила зовнішній світ як свою внутрішню красу.

Тепер кожна кімната укриття несе часточку краси та незрівнянності країн, які за 6 років об’їздив автор. Ідея гармонізувати школярів навіть в бомбосховищі, виникла в школі Midgard тому що меседж – виховувати доброту, любов до прекрасного – перекликається з місцевими ідеями виховання, і допомагає учням. Школярка 11 класу – Софія, ділиться враженнями, що це, звісно, покращує настрій, тому що яскраві картини, такі фотографії тварин, які можна довго роздивлятися, вони допомагають приємно провести час в цьому місці.

Архитектор особистостей та засновник освітньої території Midgard – Олег Попов, пишається, що тепер його учні можуть відчути себе, побачити всесвіт з іншого боку, і це дуже класно, що вони можуть переміщуватися із різних країн, просторів і відчувати драйв і бажання подорожувати.