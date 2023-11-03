Камера iPhone 15 Pro: нові рішення та приховані можливості

Серія iPhone 15 від Apple включає кілька нових функцій камери. Але не всі з них буде видно фотографам-любителям. Розробники заявляють, що вони покладаються на сторонніх розробників, щоб зробити додаткові елементи управління доступними, як для новачків, так і професіоналів.

Зйомка: поліпшення та обмеження

У модельному ряду iPhone 15 в основному нововведення торкнулися версії Pro, де були внесені зміни в:

Фокусна відстань — користувачі можуть обирати 24 мм, 28 мм і 35 мм під час зйомки фотографій, просто натиснувши кнопку 1x у додатку “Камера”. Однак з технічних причин ці параметри недоступні при зйомці відео, і замість цього камера пропонує кільце масштабування.

Кодування відеожурналу — камера використовує логарифмічну криву для ефективнішого стиснення кольорів і забезпечення ширшого динамічного діапазону. Це дає змогу як максимально збільшити динамічний діапазон без переекспонування, так і розширити тіні, щоб мінімізувати шум. Таке рішення розробники називають “золотою серединою”, яка дає змогу точніше контролювати експозицію.

Незважаючи на те, що iPhone тепер може знімати в журналі ProRes, у рідному додатку “Камера” немає екранних елементів управління або сигналів для налаштування експозиції. Замість цього Apple покладається на сторонніх розробників додатків, прагнучи зберегти і не перевантажувати стандартний інтерфейс камери.

Зовнішня передача відео через USB-C

iPhone 15 Pro і Pro Max підтримують швидкість передачі даних USB 3 через новий порт USB-C. Але на зовнішній SSD-накопичувач можна записувати тільки файли ProRes, записані у форматі 4K з частотою 60p. Усі інші режими відео та фотографій необхідно спочатку зберегти на iPhone, а тільки потім переносити.

Apple повідомляє, що це власне рішення, орієнтоване на підтримку робочих процесів ProRes.

24 проти 48 мегапікселів

Минулого року компанія обмежила налаштування камери за замовчуванням до 12 Мп, а цього року – до 24 Мп, незважаючи на можливості сенсора основної камери 48 Мп. Причина цього полягає в тому, що при зйомці з роздільною здатністю 24 Мп динамічний діапазон трохи більший, а затримка затвора дорівнює нулю. Тоді як зйомка з повною роздільною здатністю 48 мегапікселів не забезпечує миттєвий затвор.

Зрештою мета Apple — зробити так, щоб функція зйомки iPhone залишалася продуктивною, обробка зображень проходила у фоновому режимі, а сам процес був невидимий. При цьому користувач повинен отримувати фотографії відмінної якості, натискаючи кнопку тільки один раз.

Водночас Apple хоче задовольнити постійно зростаючі вимоги фотографів-аматорів, даючи їм змогу використовувати одне й те саме обладнання для зйомки зображень, які можуть прикрасити обкладинку журналу.

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