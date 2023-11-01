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«Твій серіал» — новий телеканал від Starlight Media

01.11.2023

Медіагрупа, чиї телеканали вже 10 місяців поспіль очолюють топ національного телебачення, прагне розвитку дистрибуції контенту не тільки в рамках великих телевізійних брендів, а і в більш цільових способах його доставки для глядача. Наразі, команда Starlight Media анонсує новий моножанровий канал серіалів. 

«Твій серіал» — новий телеканал від Starlight Media

Starlight Media продовжує розвиток нових моделей та форматів дистрибуції контенту. Медіабізнес, що має кращу експертизу в розумінні запитів українських глядачів та  роботі з контентом,  провадить нові стратегії його поширення через фаст- та моножанрові канали. 

Людмила Семчук, директорка телеканалу СТБ та очільниця каналу «Твій серіал»: «В основі нашого бізнесу знаходиться контент. Поза лідерством наших ключових телевізійних брендів в ефірі, ми продовжуємо ставити собі питання: які ще існують способи його доставки нашому глядачу, в яких форматах та де йому зручно цей контент дивитись, які нові можливості ми можемо запропонувати нашим партнерам – рекламодавцям та провайдерам. Ми володіємо найбільшою бібліотекою контенту з одного боку, а з іншого — бачимо великий попит жіночої аудиторії на мелодрами та процедурали. Тож, з розумінням споживацьких звичок цієї цільової аудиторії вирішили, що маємо зробити лінійний канал з повністю серіальним програмуванням».  

«Твій серіал» — канал серіалів та докудрам, що завдяки моно-жанровій структурі дозволяє глядачам, не перемикаючись, дивитись улюблені історії, забезпечуючи стале дивлення. Основу його програмування складають українські серіальні хіти, такі як ”Кава з кардамоном”, “І будуть люди”, “Агенти справедливості”, “Історія одного злочину”, “Реальна містика” та інші. 

Оксана Пипич, директорка департаменту досліджень та аналітики Starlight Media: «Країна продовжує адаптувалася до життя в новій реальності повномасштабної війни, аудиторія випрацювала нові моделі та практики споживання контенту. Однією з особливостей воєнного телеперегляду стало суттєве зростання інтересу аудиторії до процедуралів, класичні мелодрами також продовжують працювати і збирати біля екранів жіночу аудиторію. Ми бачимо, що в таких проектах аудиторія знаходить важливу точку емоційної опори — спосіб відволіктись, поринути в історії про відновлення справедливості та, звісно, кохання».

З грудня телеканал увійде до панелі вимірювань теледивлення та розширить можливості рекламодавців, що прагнуть посилити комунікацію своїх брендів з жіночою аудиторією.  Телеканал буде доступним глядачу у всіх технологіях. 

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