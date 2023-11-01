«Твій серіал» — новий телеканал від Starlight Media

Медіагрупа, чиї телеканали вже 10 місяців поспіль очолюють топ національного телебачення, прагне розвитку дистрибуції контенту не тільки в рамках великих телевізійних брендів, а і в більш цільових способах його доставки для глядача. Наразі, команда Starlight Media анонсує новий моножанровий канал серіалів.

Starlight Media продовжує розвиток нових моделей та форматів дистрибуції контенту. Медіабізнес, що має кращу експертизу в розумінні запитів українських глядачів та роботі з контентом, провадить нові стратегії його поширення через фаст- та моножанрові канали.

Людмила Семчук, директорка телеканалу СТБ та очільниця каналу «Твій серіал»: «В основі нашого бізнесу знаходиться контент. Поза лідерством наших ключових телевізійних брендів в ефірі, ми продовжуємо ставити собі питання: які ще існують способи його доставки нашому глядачу, в яких форматах та де йому зручно цей контент дивитись, які нові можливості ми можемо запропонувати нашим партнерам – рекламодавцям та провайдерам. Ми володіємо найбільшою бібліотекою контенту з одного боку, а з іншого — бачимо великий попит жіночої аудиторії на мелодрами та процедурали. Тож, з розумінням споживацьких звичок цієї цільової аудиторії вирішили, що маємо зробити лінійний канал з повністю серіальним програмуванням».

«Твій серіал» — канал серіалів та докудрам, що завдяки моно-жанровій структурі дозволяє глядачам, не перемикаючись, дивитись улюблені історії, забезпечуючи стале дивлення. Основу його програмування складають українські серіальні хіти, такі як ”Кава з кардамоном”, “І будуть люди”, “Агенти справедливості”, “Історія одного злочину”, “Реальна містика” та інші.

Оксана Пипич, директорка департаменту досліджень та аналітики Starlight Media: «Країна продовжує адаптувалася до життя в новій реальності повномасштабної війни, аудиторія випрацювала нові моделі та практики споживання контенту. Однією з особливостей воєнного телеперегляду стало суттєве зростання інтересу аудиторії до процедуралів, класичні мелодрами також продовжують працювати і збирати біля екранів жіночу аудиторію. Ми бачимо, що в таких проектах аудиторія знаходить важливу точку емоційної опори — спосіб відволіктись, поринути в історії про відновлення справедливості та, звісно, кохання».

З грудня телеканал увійде до панелі вимірювань теледивлення та розширить можливості рекламодавців, що прагнуть посилити комунікацію своїх брендів з жіночою аудиторією. Телеканал буде доступним глядачу у всіх технологіях.

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