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4 вправи для швидкого зниження рівня стресу в дитини від ЮНІСЕФ

27.10.2023

З початком воєнного нападу росії всі українці переживають складні часи. Особливо важко доводиться сім’ям з маленькими дітьми. Як допомогти малюкам швидко знизити рівень стресу? І що робити, щоб дитина не панікувала? Читайте 4 вправи від ЮНІСЕФ, які допоможуть швидко знизити рівень стресу в дітей під час кризових ситуацій.

4 вправи для швидкого зниження рівня стресу в дитини

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1. Аромат квітів

Попросіть дитину уявити, що вона нюхає квітку, глибоко вдихаючи через ніс і видихаючи через рот.

2. М’яч-антистрес

Зробіть власний мяч для зняття стресу, наповнивши тканину, пластиковий пакет чи повітряну кульку сухою гречкою, рисом або іншою крупою. Коли дитина відчуває стрес, вона може стискати мяч, щоб зняти м’язову напругу.

3. Маленький зайчик

Запропонуйте дитині зробити 3 швидких вдихи через ніс і 1 довгий видих через рот, ніби зайчик у садочку.

4. Безпечна прогулянка

Постарайтесь разом уявити собі безпечний простір, хоч би яким він був. Хай ваша дитина розкаже, як почувається в цьому місці і що там бачить.

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