У Київській Школі Державного Управління пройшов другий потік курсу “Освіта задля успіху українців”

Більше тисячі освітян подали заявки до участі у другому потоці стипендіального курсу «Освітня політика та технології для післявоєнної України». Обрані пройшли навчання і цими днями представили у Київської Школи Державного Управління ім. Сергія Нижного власне бачення освітніх змін. Керівниця КШДУ – Анна Міщенко розповідає, що відібрали всього лише 68 студентів, з якими створювали спільні проєкти – про деокуповані території, про освіту для ВПО, а також про інклюзивну школу в цілому. Лілія Гриневич – менторка курсу «Освітня політика та освітні технології для післявоєнної України» стверджує, що саме ці проєкти є такими, які потім, можуть бути застосовані і на національному рівні, або тими людьми, які хочуть ними скористатися, зараз твориться фактично бібліотека освітніх рішень з якими можна працювати. У Київській Школі Державного Управління ім. Сергія Нижного запевняють, що можливість навчати освітніх менеджерів вдалося завдяки інвестиційній компанії BGV Management Group та кофаундинговій ІТ-компанії «Genesis». А в комісії по захисту проєктів брав участь міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Це дуже круто, що наші вчителі, освітяни, можуть навчатися впродовж життя, можуть реалізовувати і робити проєкти, які можуть покращити нашу систему освіти – розповідає Роман Грищук – член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій. У Київській Школі Державного Управління ім. Сергія Нижного впевнені, що озвучені ініціативи вже є вагомим внеском у державну освітню політику і можуть бути втіленими до життя!