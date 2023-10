Творчі проєкти Starlight Media та Starlight Creative отримали 7 нагород міжнародної премії Eyes & Ears of Europe Awards

Серед призерів — Танці. World of Dance для СТБ

23 жовтня в Мюнхені відбулася церемонія нагородження переможців та призерів престижної міжнародної премії в галузі дизайну, промо та комунікацій Eyes & Ears of Europe Awards 2023. Серед фіналістів, відзначених професійним журі, одразу декілька проєктів Starlight Media та Starlight Creative!

– Документальний проєкт Pictures from War, Starlight Creative – 2 золотих нагороди.

https://vimeo.com/877598264/72c6f25e6a?share=copy

– Anthem (шоуріл), Starlight Creative – золото, як найкращий ролик для В2В.

https://vimeo.com/733984442

– Соціальний проект «Захисти Своє!», Starlight Mediа – золото. Номінація “Найкращий соціальний некомерційний ролик».

https://youtu.be/ZKsOiXME_Tw

– Проморолик “Танці. World of Dance”, Starlight Media – срібло. Номінація “Ефірне промо: розважальне шоу”

https://www.youtube.com/watch?v=yhYA0iSJqMM

– Соціальний проєкт “Поділись світлом”, Starlight Creative – срібло у номінації “Соціальний некомерційний проєкт”

https://vimeo.com/877571655/b17213d51d?share=copy

– Співпраця з Design Bridge and Partners: Eurovision – 160 Million Hearts Beat as One, срібло в номінації “Дизайн”

https://vimeo.com/877597505/178cd81e09?share=copy

«Ми щиро вдячні Eyes & Ears of Europe Awards за визнання нашої роботи. Ці нагороди свідчать про прагнення нашої команди до досконалості. Тому ми рухаємось далі, щоб наші творчі роботи надихали, розважали, підтримували українців і дарували позитивні емоції», – коментує Олена Мартинова, генеральна директорка Starlight Creative.

«Золото проєкту “Захисти Своє!” – дуже особлива для нас нагорода. Дитина, яку ви бачите у відео, – це мій син. Він народився під час повномасштабного вторгнення і весь цей час разом зі мною залишається в Україні, на рідній землі в оточенні найрідніших людей. Цей проєкт – про всіх українських дітей, чиє дитинство проходить під звуки повітряних тривог і вибухів. Світ має знати ціну таких нагород для українців, які у час повномасштабної війни продовжують працювати, творити, створювати нове і робити все, що у їхніх силах, аби наші діти мали безпечне майбутнє!» – Лідія Паньків, директорка з маркетингу телеканалу СТБ.

Вітаємо творчі команди проєктів! Пишаємося колегами, які своїм талантом, креативом і потужною працею щодня доводять, що разом можливо все!

Довідка

Eyes & Ears Awards – це міжнародна премія у галузі дизайну, промо та комунікацій, яка існує вже 25 років. Щороку експерти відзначають найкращі проєкти в сфері дизайну, цифрових комунікацій, промо, крос-медійних комунікацій, крафту.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ