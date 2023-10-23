Human Capital UA 2023: відбудеться всеукраїнське обговорення розвитку людського капіталу

Очільники Міністерств, керівники громадських організацій, дипломати та бізнес обговорять найгостріші проблеми людського капіталу та глобальну стратегію його розвитку.

25 жовтня у Києві пройде Human Capital UA 2023, на якому відбудеться всеукраїнське обговорення розвитку людського капіталу. На події Перша віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко презентує урядові напрацювання по людському капіталу, а команда Центру економічного відновлення презентуватиме глибинні дослідження різних аспектів human capital України.

«Форум присвячено розвитку людського капіталу, який є основою для відновлення країни. Інвестуючи у розвиток, здоровʼя, можливості своїх громадян, ми будуємо міцніше, інноваційне, стабільне майбутнє для всієї країни», — зауважує Юлія Соколовська, заступниця керівника Офісу Президента України.

Найважливіший фактор відновлення економіки України – люди. Понад 6 мільйонів українців стали вимушеними мігрантами через війну, що призвело до скорочення робочої сили.

За словами Кирила Криволапа, керівника Центру економічного відновлення та радника Прем’єр-міністра на громадських засадах, неповернення вимушених мігрантів коштуватиме Україні $113 млрд. недоотриманого ВВП за 10 років. Як результат – недоотримання близько $45 млрд. податків за цей період. «Але це лише частина проблем. Ми вирішили розпочати діалог про економіку, безпеку, соціальну сферу, якість життя, освіту та майбутнє. Наша мета – створити єдину державну стратегію розвитку людського капіталу із долученням усіх учасників процесу», — відмічає керівник Центру економічного відновлення.

Згідно з Оцінкою впливу війни на людей за запитом Офісу Президента та Уряду України із координацією ПРООН у співпраці з 12 агентствами ООН, 65 % домогосподарств повідомили про зниження доходів з лютого 2022 року. Крім того, 44 % з цих домогосподарств вже не можуть дозволити собі найнеобхідніше.

Яко Сільє, Постійний представник ПРООН в Україні, наголошує: «Ці дані ще раз підкреслюють важливість розвитку людського капіталу в Україні», — говорить Сільє. «Це не тільки про стимулювання економічного зростання, але й про відновлення суспільства після численних викликів. Ми віримо у глибокий потенціал українського народу та зобов’язані допомагати Україні у розробці та впровадженні політик та стратегій, що забезпечують створення сприятливого середовища для освіти, здоров’я, соціального захисту, можливостей зайнятості та багато іншого».

Чотири панелі Human Capital UA будуть присвячені ключовим питанням сфери людського капіталу – синхронізація державної політики, демографічна стратегія, бізнес і людський капітал та роль громадянського суспільства у розвитку людського капіталу.

У дискусіях візьмуть участь Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Елла Лібанова, виконавчий директор МБФ «Відродження» Олександр Сушко та інші.

Організатори Human Capital UA: Центр економічного відновлення (ЦЕВ), ГО EasyBusiness, Програма розвитку ООН в Україні (UNDP) та за фінансування Уряду Німеччини.

Ознайомитися з подробицями заходу можна за посиланням https://www.humancapitalua.com/.

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https://forms.gle/j9NkDc77Kh1BUXKq7 За подробицями просимо звертатися до комунікаційної менеджерки Центру економічного відновлення – Аліни Кругляк +380990695515

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