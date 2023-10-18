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У Дніпрі відкриють уже третій центр реабілітації для військових національної мережі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків

18.10.2023

Проєкт RECOVERY в рамках розбудови національної мережі реабілітаційних центрів для військових анонсує створення нового реабілітаційного центру в Дніпрі. Відповідний меморандум про партнерство та співпрацю вже підписано на державному рівні. Заплановано, що заклад розпочне роботу вже на початку 2024 року. 

У Дніпрі відкриють третій центр реабілітації для військових національної мережі RECOVERY

RECOVERY є прикладом успішного приватно-державного партнерства, націленого на розбудову сфери інноваційної реабілітації в Україні. За допомогою надсучасного обладнання центри, облаштовані за світовими стандартами безбар’єрності, можуть надавати ефективну безкоштовну допомогу захисникам і захисницям України. Проєкт RECOVERY створений і реалізується Віктором і Оленою Пінчуками.

У Дніпрі відкриють третій центр реабілітації для військових національної мережі RECOVERY

Дніпровщина з перших днів війни є форпостом сходу України та медичним хабом, що приймає десятки тисяч наших героїв і героїнь, які отримали поранення на війні росії проти України. Саме тому в одній із ключових медичних установ області буде створено вже третій надсучасний реабілітаційний центр RECOVERY. Його запуск має посилити спроможності двох раніше відкритих центрів на території області, в яких уже відновилися понад 1000 захисників і захисниць України. 

Більше на тему: У київському реабілітаційному центрі RECOVERY Віктора та Олени Пінчуків запрацювало вже друге відділення

Як і у всіх закладах мережі RECOVERY, оснащення нового центру відбуватиметься за світовими стандартами. Передове обладнання охоплюватиме весь спектр функціональних порушень пацієнтів, зокрема отриманих унаслідок мінно-вибухових травм, допоможе відновлювати ходу, втрачені функції верхніх і нижніх кінцівок. У новому центрі будуть облаштовані зали фізичної реабілітації та апаратної фізіотерапії, кабінети ерготерапевтів, масажистів, психологів, терапевтів мови й мовлення тощо. 

«Відкриття ще одного центру на Дніпровщині – наш внесок у зміцнення національної мережі RECOVERY, створеної задля допомоги українським воїнам. На сьогодні ми вже розпочали підготовку проєктно-кошторисної документації на проведення ремонту приміщення, щоб уже наступного року почати приймати перших пацієнтів», — керівниця всеукраїнського проєкту RECOVERY та членкиня правління Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко. 

У Дніпрі відкриють третій центр реабілітації для військових національної мережі RECOVERY

Нагадаємо, інноваційні заклади національної мережі реабілітаційних центрів для військових RECOVERY сьогодні працюють у Львові, Вінниці, Києві, Одесі (два центри) та на Дніпровщині (два центри). Загалом спеціалісти національної мережі вже надали допомогу понад 3 500 пацієнтам цьогоріч. На 2024 рік планується збільшення потужностей національної мережі мінімум удвічі. 

*На час дії воєнного стану адреси й назви лікарень, де облаштовано центри, не розголошуються. 

Більше на тему: У Львові запрацював реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY, заснованої Віктором і Оленою Пінчуками

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