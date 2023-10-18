Коли переводять годинник на зимовий час 2023 року в Україні

Коли Україна переводить годинники на зимовий час у 2023 році

У ніч на 29 жовтня 2023 року Україна офіційно переходить на зимовий час. О 4 ранку 29 жовтня стрілки годинника переводять на одну годину назад. Відтак наступна доба у вихідний день «збільшується» на годину. Як впливає на здоров’я переведення годинників і як до нього готуватися ― читайте в нашому матеріалі.

В Україні двічі на рік переводять годинник ― для економії електроенергії та відповідності календарю, через що ця година «гуляє» протягом року. Переведення годинника здійснюють в останню неділю жовтня ― на годину назад, а в останню неділю березня ― на годину вперед.

Зазвичай уся електроніка автоматично переводить час, а вручну потрібно змінити його на механічних годинниках і приладах, які не підключені до інтернету.

Однак переведення часу спричиняє не тільки дискомфорт через механічні дії зі зміни в планах, а й може шкодити здоров’ю, якщо до цього не підготуватися правильно.

Перехід на зимовий час ― вплив на організм

Науковці попереджають, що різка зміна режиму дня може спровокувати серцево-судинні захворювання і збільшити ймовірність інфарктів. Це відбувається в разі різкого переходу для непідготовленого організму.

Погіршення концентрації через зміну режиму дня впливає на уважність людей. За статистикою відразу після переведення годинників збільшується кількість травм і ДТП. Щоб самостійно ввести себе в ресурс, уранці необхідно встигати робити розминку для м’язів після підйому і запускати організм помірно ситним сніданком. Протипоказано виходити з дому, ще не прокинувшись, ― це погіршить стан.

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Як правильно готуватися до зимового часу?

Щоб правильно підготуватися до переведення годинників, необхідно за тиждень-два до цього почати зміщувати свої звичні ритуали (підйом, водні процедури, прийом їжі, прогулянки, засинання) в часі: у березні ― на 15―20 хвилин раніше, а в жовтні ― пізніше звичайного. Цей інтервал поступово збільшуйте до години. У такому разі ваші організм і психіка легко адаптуються. Цей варіант також підходить для підготовки дітей, які особливо чутливі до зміни режиму дня.

Після зміни графіка варто збільшити час перебування на свіжому повітрі, щоб забезпечити організм киснем, дотримуватися правильного харчування.

Займайтесь більше спортом.

Відмовтеся від кави чи алкоголю перед сном.

Уникайте перевтоми.

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