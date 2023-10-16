Компанія Kormotech активно реалізує соціальну місію – змініти ставлення до тварин у Східній Європі. Адже собаки і коти – це не власність, а повноцінні члени родини.

Від початку війни волонтери та небайдужі намагаються самотужки допомагати тваринам, які залишились напризволяще. Доглядають, годують, вигулюють чотирилапих у притулках і залучають усі можливі ресурси. Не лишаються осторонь також і великі бізнеси. До прикладу, українська компанія Kormotech започаткувала ініціативу Save Pets of Ukraine – глобальний ланцюжок залучення допомоги з усього світу. За рік проєкту вдалося зібрати міжнародні донати на суму понад 3 мільйони доларів.