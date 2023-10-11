Топ-3 смачних обідів від Марини Боржемской

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Топ-3 смачних обідів від Марини Боржемскої

11.10.2023

Що корисного приготувати на обід? Це запитання собі ставила, мабуть, кожна господиня! Адже так хочеться різноманіття. Тренерка Марина Боржемська підготувала три рецепта смачних обідів, які не тільки порадують ваші смакові рецептори, але і не зашкодять фігурі. Детальніше читайте в матеріалі.

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Овочі з моцарелою

мейковер

Інгредієнти:

  • баклажани або кабачки ― 150 г
  • помідори ― 100 г
  • сир моцарелла ― 100 г
  • оливкова олія ― ​​1 ст. л.
  • сіль, перець ― за смаком

Приготування:

  1. Баклажани (або кабачки), помідори і моцарелу нарізати кружечками, бажано однакового розміру. 
  2. Викладіть у форму для запікання приготовані кружечки, полийте оливковою олією. 
  3. Поставте у розігріту духовку на 25-30 хвилин. 
  4. Подавайте до столу на тарілці, прикрасивши зеленню.

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Салат із тунцем

мейковер

Інгредієнти:

  • тунець консервований ― 50 г
  • рукола і листя салату ― 20 г
  • насіння гарбуза ― 10 г
  • бальзамічний соус ― 1 ч. л.
  • сіль, перець ― за смаком

Приготування:

  1. Зелень слід промити, просушити і викласти в глибоку тарілку. 
  2. Додати до неї тунець. 
  3. Все добре перемішати, заправити соусом, сіллю і перцем за смаком. 
  4. Готовий салат посипати насінням гарбуза.

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Куряче філе з коричневим рисом

мейковер

Інгредієнти:

  • рис коричневий ― 50 г
  • куряче філе ― 120 г
  • помідори черрі ― 4 шт.
  • листя салату ― 20 г
  • оливкова олія ― ​​2 ч. л.
  • часник ― 10 г
  • сіль, перець ― за смаком

Приготування:

  1. Рис необхідно промити під проточною водою, поки вона не стане чистою. 
  2. Залити його водою у співвідношенні 1 частина рису до 2,5 частин води. 
  3. Посолити і накрити кришкою. 
  4. Дочекатися, поки вода закипить, після чого зменшити вогонь під каструлею і довести рис до готовності протягом 30 хвилин.
  5. Куряче філе замаринувати в оливковій олії з додаванням спецій. 
  6. Запекти в духовці до готовності, але не пересушити.
  7. Подавати на тарілці разом із рисом і нарізаними свіжими овочами з зеленню.

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